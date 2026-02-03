Live TV

Exclusiv Pachet de sprijin pentru mame, copii și pensionari. Ministrul Muncii: „Nu sunt bani pe care statul îi dă, ci pe care nu îi mai ia”

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - CONFERINTA - PSD SI PNL SECTOR 1 - 25 NOI 2022
Petre Florin Manole. Inquam Photos / George Călin
Din articol
„Nu sunt bani dați, sunt bani opriți să mai fie luați” Ajutor pentru pensionari „Sunt măsuri echilibrate”

Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat marți, la Digi24, măsurile propuse de PSD prin pachetul de solidaritate, destinat mamelor aflate în concediu de creștere a copilului, copiilor din categoriile vulnerabile și pensionarilor cu venituri mici. Oficialul a precizat că eliminarea contribuției CASS ar viza peste 147.700 de părinți, cu un impact de 560 de milioane de lei, iar ajutorul pentru 2,8 milioane de pensionari ar costa 2,3 miliarde de lei.

Pachetul de măsuri prezentat de PSD urmează să fie discutat în coaliția de guvernare, în contextul negocierilor privind bugetul și deficitul.

„Nu sunt bani dați, sunt bani opriți să mai fie luați”

Florin Manole a susținut că măsura privind eliminarea CASS nu înseamnă cheltuieli suplimentare pentru buget, ci renunțarea la o sumă reținută de stat: „Nu vorbim despre bani pe care statul îi dă, ci despre bani pe care nu îi mai ia. Nu băgăm mâna în buget, ci încetăm o reținere”. 

Potrivit acestuia, România are nevoie de o politică demografică coerentă, iar sprijinirea părinților și a copiilor este un prim pas.

El a explicat la Digi24 că pachetul include sprijin pentru copiii din familii monoparentale, copiii cu dizabilități și cei din familii cu venituri foarte mici.

Indemnizația minimă pentru copiii cu dizabilități este de 80 de lei, „este o sumă foarte mică. Acolo trebuie să creștem”, este de părere ministrul. 

Costul total al măsurilor destinate copiilor este estimat la aproximativ 320 de milioane de lei. 

CITEȘTE ȘI: VIDEO Programul de fertilizare in vitro ar putea primi buget dublu în 2026. Ministrul Muncii: „Ținta este 10.000-12.000 beneficiari”

Ajutor pentru pensionari

Un alt pilon al pachetului este sprijinul financiar acordat pensionarilor cu venituri mici, în două tranșe, înainte de Paște și Crăciun.

Potrivit ministrului, aproximativ 2,8 milioane de pensionari s-ar încadra în propunere, iar impactul bugetar ar fi de 2,3 miliarde de lei.

Acesta a amintit că un mecanism similar a fost aplicat și în anii trecuți, respectiv in 2023 și 2025. 

Întrebat despre sursa de finanțare, Manole a spus că statul colectează mai mult din TVA și taxe, pe fondul creșterii prețurilor și al inflației: „Oamenii cu venituri mici simt cel mai tare aceste scumpiri. De aceea este nevoie de compensare”.

„Sunt măsuri echilibrate”

Ministrul a spus că este convins că pachetul va fi acceptat în coaliție și că nu vede de ce ar exista opoziție politică: „Sunt convins că vom avea succes și nu văd de ce orice om politic din România nu ar fi de acord cu aceste măsuri, care sunt justificate și echilibrate”. 

El a oferit și un argument bugetar: indexarea alocațiilor, care trebuia făcută prin lege, ar fi costat peste un miliard de lei, dar a fost înghețată prin „pachetul 1”.

„Propunerile noastre pentru copii costă aproximativ 320 de milioane de lei. Înțelegem situația bugetară și preocuparea pentru deficit, dar este de bun-simț ca unii dintre copiii și pensionarii acestei țări să primească mai mult sprijin, mai ales în contextul inflației”, a concluzionat acesta.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
1
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Aleksandar Vucic
2
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
Massoud Pezeshkian
3
Președintele Iranului a ordonat începerea imediată a negocierilor cu SUA, susține presa...
Vladimir Putin.
4
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
sorin grindeanu cu sigla psd in spate
5
Deciziile anunțate de PSD după ședința de la Vila Lac: „România nu își mai permite tot...
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Digi Sport
"Divorțează de mine de 6 ori pe zi!" Jelena Djokovic "rupe" tăcerea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
florin manole face declaratii
Programul de fertilizare in vitro ar putea primi buget dublu în 2026. Ministrul Muncii: „Ținta este 10.000-12.000 beneficiari”
Ilie Bolojan.
PSD acuză că măsurile de austeritate luate de Ilie Bolojan au destabilizat România: „Se joacă cu focul lângă butelie”
PNRR steag UE
Cum a susținut PNRR creșterea economică a României și ce risc major apare după 2026
photo-collage.png - 2025-07-22T212720.393
Manole vrea creșterea ajutorului copiilor cu dizabilități. Reacție la declarația primarului: „Cine nu muncește nu merită să trăiască”
Irineu Darău, ministrul Economiei.
Irineu Darău comentează măsurile de relansare economică propuse de PSD: „Am văzut nişte calcule pe care nu le-am verificat personal”
Recomandările redacţiei
ilie bolojan intra pe usa la guvern
Ilie Bolojan s-a întâlnit cu primarii, la Guvern, înainte ca bugetul...
Russia Ukraine War NATO
Șeful NATO dezvăluie, de la Kiev, cum va apăra Alianța Ucraina, după...
senat 2
Gata cu ședințele online la Senat. Aleșii, obligați să vină fizic la...
barbat in zapada in ger
Cât mai durează valul de aer polar. ANM: De duminică, un nou episod...
Ultimele știri
Nereguli grave în cofetării și patiserii: ANSVSA a dat amenzi de aproape 3,5 milioane de lei
Și Spania vrea să interzică accesul copiilor la rețelele sociale. Pedro Sanchez: „Îi vom proteja de Vestul Sălbatic digital”
Președintele UDMR, Hunor Kelemen, vine azi la Digi24
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Catherine Zeta-Jones, confesiuni rare despre viața departe de Hollywood: "N-am fost niciodată în L.A. ca să...
Cancan
6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine „prăpădul”, potrivit meteorologilor Accuweather
Fanatik.ro
Chinezii au ocupat un oraş aflat la 30 km de graniţa cu România şi au făcut dezastru. Locuitorii sunt...
editiadedimineata.ro
Românii se simt tot mai afectați de dezinformare
Fanatik.ro
Orașul istoric al României în care se face un stadion de top. Investiția e de peste 50.000.000 de euro
Adevărul
Ciprian Ciucu vrea să elimine gratuitatea STB pentru pensionarii cu venituri mari. Ce prevede inițiativa...
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Cu ce se ocupă Elena Cârstea în SUA. Afacerea care i-a schimbat viața după retragerea din muzică: „E o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lovitură de proporții: Cristiano Ronaldo a spus "DA"! Transferul la care nu se aștepta nimeni
Pro FM
Cine este Olivia Dean, noua revelație a muzicii pop. A câștigat un premiu Grammy, iar muzica ei e virală pe...
Film Now
Lily Collins, cuvinte dulci pentru tatăl ei: „Te iubesc până la Lună și înapoi”. Phil Collins a împlinit 75...
Adevarul
Banii primiți de România din SAFE vor ajunge în Franța și Germania: „Din 100 de lei cât dau pe un tanc, 20 de...
Newsweek
Avocatul Poporului obligă Casa de Pensii să crească o pensie la 8.000 lei. „Punctaj majorat”. Cum a procedat?
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Lătratul câinilor, tradus de un expert. 4 mesaje pe care animalul tău încearcă să ți le transmită
Film Now
Averea lui Catherine O'Hara, dezvăluită după moartea neașteptată a actriței. Cât a strâns după 50 de ani de...
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”