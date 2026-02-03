Ministrul Muncii, Florin Manole, a explicat marți, la Digi24, măsurile propuse de PSD prin pachetul de solidaritate, destinat mamelor aflate în concediu de creștere a copilului, copiilor din categoriile vulnerabile și pensionarilor cu venituri mici. Oficialul a precizat că eliminarea contribuției CASS ar viza peste 147.700 de părinți, cu un impact de 560 de milioane de lei, iar ajutorul pentru 2,8 milioane de pensionari ar costa 2,3 miliarde de lei.

Pachetul de măsuri prezentat de PSD urmează să fie discutat în coaliția de guvernare, în contextul negocierilor privind bugetul și deficitul.

„Nu sunt bani dați, sunt bani opriți să mai fie luați”

Florin Manole a susținut că măsura privind eliminarea CASS nu înseamnă cheltuieli suplimentare pentru buget, ci renunțarea la o sumă reținută de stat: „Nu vorbim despre bani pe care statul îi dă, ci despre bani pe care nu îi mai ia. Nu băgăm mâna în buget, ci încetăm o reținere”.

Potrivit acestuia, România are nevoie de o politică demografică coerentă, iar sprijinirea părinților și a copiilor este un prim pas.

El a explicat la Digi24 că pachetul include sprijin pentru copiii din familii monoparentale, copiii cu dizabilități și cei din familii cu venituri foarte mici.

Indemnizația minimă pentru copiii cu dizabilități este de 80 de lei, „este o sumă foarte mică. Acolo trebuie să creștem”, este de părere ministrul.

Costul total al măsurilor destinate copiilor este estimat la aproximativ 320 de milioane de lei.

Ajutor pentru pensionari

Un alt pilon al pachetului este sprijinul financiar acordat pensionarilor cu venituri mici, în două tranșe, înainte de Paște și Crăciun.

Potrivit ministrului, aproximativ 2,8 milioane de pensionari s-ar încadra în propunere, iar impactul bugetar ar fi de 2,3 miliarde de lei.

Acesta a amintit că un mecanism similar a fost aplicat și în anii trecuți, respectiv in 2023 și 2025.

Întrebat despre sursa de finanțare, Manole a spus că statul colectează mai mult din TVA și taxe, pe fondul creșterii prețurilor și al inflației: „Oamenii cu venituri mici simt cel mai tare aceste scumpiri. De aceea este nevoie de compensare”.

„Sunt măsuri echilibrate”

Ministrul a spus că este convins că pachetul va fi acceptat în coaliție și că nu vede de ce ar exista opoziție politică: „Sunt convins că vom avea succes și nu văd de ce orice om politic din România nu ar fi de acord cu aceste măsuri, care sunt justificate și echilibrate”.

El a oferit și un argument bugetar: indexarea alocațiilor, care trebuia făcută prin lege, ar fi costat peste un miliard de lei, dar a fost înghețată prin „pachetul 1”.

„Propunerile noastre pentru copii costă aproximativ 320 de milioane de lei. Înțelegem situația bugetară și preocuparea pentru deficit, dar este de bun-simț ca unii dintre copiii și pensionarii acestei țări să primească mai mult sprijin, mai ales în contextul inflației”, a concluzionat acesta.

