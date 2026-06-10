Forma rară de cancer care apare în interiorul ochiului

Unele forme de cancer ocular evoluează discret și pot fi descoperite la un consult oftalmologic de rutină. Pentru că vederea poate fi afectată treptat sau deloc la început, examinarea de specialitate are un rol important în diagnostic. Aflăm mai mult despre melanomul uveal de la Dr. Fabiana Moise, medic specialist oncologie medicală.

Deși este cunoscut mai ales ca boală a pielii, melanomul poate apărea și la nivelul ochiului. Manifestările din melanom pot include vedere încețoșată, pete în câmpul vizual, modificări ale irisului sau, uneori, lipsa simptomelor în stadii inițiale. În melanomul ocular, evaluarea nu se bazează doar pe simptomatologie, ci pe examinarea atentă a structurilor interne ale ochiului și pe investigații imagistice dedicate. Diagnosticul corect este important pentru stabilirea riscului și a tratamentului potrivit.

În această categorie, melanomul uveal este forma care pornește din uvee, stratul vascular al ochiului, care include irisul, corpul ciliar și coroida. La pacienții cu melanom uveal, tratamentul depinde de dimensiunea tumorii, localizare, afectarea vederii și riscul de extindere. Opțiunile pot include radioterapie locală, tratamente chirurgicale sau, în cazuri avansate, terapii sistemice, conform recomandării medicului. Urmărirea pe termen lung este necesară deoarece această boală are risc de metastazare, în special la nivel hepatic.

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Editor : A.D.V.