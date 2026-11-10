Expertiză psihiatrică în cazul tatălui lui Meghan Markle. Ce a invocat judecătorul american

Un judecător american a dispus efectuarea unei expertize psihiatrice în cazul lui Thomas Markle, tatăl lui Meghan Markle, soţia americană a prinţului Harry, acuzat de deţinere de imagini cu conţinut pedopornografic.

Bărbatul în vârstă de 82 de ani, în posesia căruia anchetatorii au găsit fotografii în care apărea alături de fete preadolescente dezbrăcate, a fost plasat în arest la domiciliu, cu obligaţia de a purta o brăţară electronică, după ce a comparut vineri în faţa unui tribunal din Tampa, Florida, scrie News.ro.

În urma acestei audieri, judecătorul Lindsay Griffin a considerat că nu poate exclude posibilitatea ca Thomas Markle „să sufere de o boală psihică (...) care îl împiedică să înţeleagă natura şi consecinţele procedurii care îl vizează”. El a explicat că se bazează pe „vârsta înaintată şi pierderile de memorie ale acuzatului”.

Prin urmare, judecătorul Griffin a numit o psihiatră expertă care va trebui să evalueze starea psihică a tatălui lui Meghan Markle şi să prezinte concluziile sale până la 20 noiembrie, conform ordonanţei judecătorului consultată de AFP.

Acuzarea lui Thomas Markle pentru deţinerea de imagini cu caracter pedofil aruncă o umbră asupra vizitei ducelui şi ducesei de Sussex de marţi la Parlamentul European din Bruxelles, menită să promoveze protecţia copiilor în mediul online.

Thomas Markle a fost arestat de agenţii FBI, poliţia federală americană, la azilul de bătrâni din Florida unde locuia.

Această arestare a avut loc în urma percheziţionării a două depozite de obiecte închiriate de aproximativ douăzeci de ani de către inculpat în regiunea Los Angeles, din care au fost confiscate „aproape 78 de obiecte, printre care diapozitive, negative de film şi cărţi care conţineau imagini cu presupuse abuzuri sexuale asupra copiilor”.

Cu câteva zile în urmă, poliţia din Filipine a anunţat descoperirea unor imagini cu caracter pedofil într-o fostă locuinţă a lui Thomas Markle, care se stabilise temporar în 2025 în această ţară din Asia de Sud-Est.

Editor : A.P.