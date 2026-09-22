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Formațiunea benignă a ficatului care poate necesita operație

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Unele formațiuni vasculare ale ficatului pot ajunge la dimensiuni mari fără să provoace probleme și sunt descoperite întâmplător. Dimensiunea singură nu înseamnă însă automat că este necesar tratamentul chirurgical. Aflați mai mult despre hemangiomul hepatic și când este recomandată intervenția chirurgicală de la Dr. Ionuț Duduș, medic primar chirurgie generală.

Hemangiomul hepatic este cea mai frecventă tumoră benignă a ficatului și, în majoritatea cazurilor, nu provoacă simptome și nu necesită tratament. Formațiunile voluminoase pot produce însă durere, senzație de presiune sau alte manifestări prin compresia structurilor din jur. În caz de hemangiom hepatic, diagnosticul imagistic corect este important pentru diferențierea de alte leziuni ale ficatului. Chiar și pentru formațiunile mari, conduita se stabilește în funcție de simptome, evoluție și eventualele complicații, nu doar după dimensiuni.

Chirurgia hepatică poate fi luată în considerare atunci când apar simptome importante, complicații, creștere progresivă sau incertitudine privind diagnosticul. Intervenția poate însemna îndepărtarea hemangiomului sau rezecția segmentului de ficat afectat, în funcție de localizare și raporturile cu vasele mari. În cazul unei intervenții chirurgicale pe ficat, obiectivul este rezolvarea problemei cu păstrarea unei cantități cât mai mari de țesut hepatic sănătos.

Articol susținut de SANADOR, mai multe detalii pe www.sanador.ro

Editor : A.D.V.

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