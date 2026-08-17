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Foto China se laudă cu o premieră medicală: operație reușită de reatașare a ambelor picioare. După cât timp a putut merge pacientul

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Cardiac Surgery With Ferrazzi Procedure - Ukraine
Chirurgie. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
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Chirurgii chinezi au anunțat prima operație dublă reușită de reatașare a ambelor picioare, după ce un bărbat care și-a pierdut ambele membre inferioare într-un accident de muncă a reușit să meargă din nou, scrie The Times.

Pacientul, identificat doar după numele de familie, Jiang, a rămas fără ambele picioare într-un accident într-o fabrică, în decembrie 2024, potrivit presei chineze de stat.

Bărbatul în vârstă de 51 de ani a fost transportat la un spital de specialitate din Suzhou, un oraș situat la vest de Shanghai, în estul Chinei, unde o echipă formată din 20 de chirurgi și alți specialiști „a lucrat toată noaptea” pentru a-i reatașa membrele. Operația a durat aproape opt ore.

Operația nu a fost mediatizată la momentul respectiv. Acum, însă, Spitalul Ortopedic Suzhou Ruihua a făcut publice detalii după ce pacientul său a reușit să meargă din nou cu ajutorul unui cadru de tip Zimmer. El are sensibilitate în picioare până la glezne.

pacient china picioare reatasate
Foto: X.com / Global Times

„Încă se recuperează și se așteaptă ca, treptat, să renunțe la cârje și, în cele din urmă, să poată merge independent”, a declarat Li Changsong, șeful echipei de traumatologie ortopedică a spitalului, pentru Yangtse Evening Post. Pacientul își poate desfășura majoritatea activităților zilnice fără ajutor.

Singurul precedent raportat este cel al unui bărbat spaniol care și-a pierdut ambele picioare într-un accident în 2011 și a beneficiat de un transplant dublu de picioare de la un donator decedat. Grefa a funcționat inițial, dar a eșuat după ce pacientul a fost nevoit, din cauza unei boli, să înceteze administrarea medicamentelor care inhibau mecanismele corpului care resping organele transplantate.

Descrierea evoluției pacientului chinez este greu de citit. Acesta a stat în spital timp de trei luni, perioadă în care a trebuit să suporte o serie de operații succesive. Printre complicațiile de care a suferit s-au numărat necroza și alte infecții. Unul dintre femururi a trebuit refixat după ce îmbinarea inițială nu s-a prins.

Când i s-au îndepărtat în cele din urmă suporturile metalice de la picioare, a reușit să-și miște membrele fără ajutor. A urmat 20 de luni de reabilitare intensivă și fizioterapie la domiciliu.

Fotografiile pacientului arată un bărbat slab, cu picioare subțiri și acoperite de cicatrici extinse, dar în mod evident funcționale.

pacient china pcicioare reatasate
Foto: X.com / Global Times

Spitalul a declarat: „Se știe că, în domeniul reatașării membrelor secționate, au existat numeroase cazuri de succes care au implicat reatașarea unei singure coapse secționate. Cu toate acestea, nu au existat până acum rapoarte publicate la nivel mondial privind reatașarea completă simultană a ambelor coapse în urma unei leziuni prin strivire, urmată de restabilirea capacității pacientului de a merge.

„Acest caz de succes demonstrează că chirurgia microtraumatologică din China a atins nivelul de vârf la nivel mondial.”

Editor : B.E.

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