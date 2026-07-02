Iradierea precisă pentru leziunile ajunse la plămân

Atunci când boala oncologică ajunge la nivelul plămânilor, tratamentul depinde de numărul leziunilor, dimensiunea lor și controlul cancerului din restul organismului. În cazuri bine evaluate, tratamentele locale pot avea un rol important în completarea terapiei sistemice. Aflăm mai mult despre tratamentul prin radioterapie stereotaxică pentru metastazele pulmonare de la Dr. Alin Țârlea, medic primar radioterapie.

În evoluția unor cancere, metastazele pulmonare apar prin răspândirea celulelor tumorale la nivelul plămânului. Ele pot fi descoperite la investigații de urmărire sau pot fi asociate cu tuse, lipsă de aer ori durere toracică, în funcție de localizare și extindere. La pacienții cu metastaze pulmonare, decizia terapeutică ține cont de tipul cancerului inițial, de numărul leziunilor și de starea generală a pacientului. Evaluarea multidisciplinară stabilește dacă este potrivit tratamentul sistemic, intervenția chirurgicală, radioterapia sau o combinație între acestea.

Pentru leziuni limitate, stereotaxia permite administrarea unei doze mari de radiație într-o zonă foarte bine delimitată. Tehnica folosește planificare atentă și ghidaj imagistic, pentru ca tratamentul să fie concentrat pe țintă și să protejeze cât mai mult țesutul pulmonar sănătos. În stereotaxia aplicată metastazelor pulmonare, selecția cazurilor este esențială, deoarece beneficiul depinde de dimensiunea, localizarea și numărul leziunilor. După tratament, urmărirea imagistică arată răspunsul și ajută la stabilirea pașilor următori.

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Editor : A.D.V.