Siegfried Mureșan: „Suspendarea președintelui României este un act periculos. Nu poate fi un joc politic al unui partid”

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR de premier, susține că liberalii nu vor susține suspendarea președintelui Nicușor Dan, după ce AUR a anunțat că începe demersurile. Mureșan este de părere că suspendarea poate destabiliza țara, atunci când este nejustificată.

Europarlamentarul susține că, în acest moment, nu ne aflăm în situația în care președintele să fi încălcat grav Constituția.

„Suspendarea președintelui României este un act periculos și nu trebuie banalizată. Conform Constituției, președintele poate fi suspendat atunci când există încălcări grave ale Constituției. Este evident că nu ne aflăm în situația în care președintele să fi încălcat grav Constituția și nu există nicio bază pentru suspendare.

Amenințarea cu suspendarea nu poate fi un joc politic al unui partid și trebuie respinsă”, a scris acesta pe Facebook.

Siegfried Mureșan mai spune că un astfel de demers poate destabiliza țara.

„Trebuie să facem mereu distincție între dezbaterea și confruntarea democratică și asaltul instituțional. Dezbaterea democratică este benefică; asaltul este periculos și nu trebuie susținut niciodată”, a mai scris liberalul.

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AUR a anunțat începerea suspendării

Liderul AUR a readus în discuție de mai multe ori tema suspendării lui Nicușor Dan. Acum, formațiunea a anunțat că a decis în unanimitate, în urma unei ședințe a conducerii, să înceapă demersurile.

Între lansarea procedurii suspendare și demiterea efectivă a președintelui există însă două praguri esențiale, destul de greu de trecut în acest moment: votul majorității parlamentarilor și validarea rezultatului prin referendum. (Vezi mai multe detalii AICI)

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Editor : A.G.