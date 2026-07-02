Live TV

Siegfried Mureșan: „Suspendarea președintelui României este un act periculos. Nu poate fi un joc politic al unui partid”

Data publicării:
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureşan. Foto: Inquam Photos
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
AUR a anunțat începerea suspendării

Europarlamentarul Siegfried Mureșan, propunerea PNL-USR-UDMR de premier, susține că liberalii nu vor susține suspendarea președintelui Nicușor Dan, după ce AUR a anunțat că începe demersurile. Mureșan este de părere că suspendarea poate destabiliza țara, atunci când este nejustificată. 

Europarlamentarul susține că, în acest moment, nu ne aflăm în situația în care președintele să fi încălcat grav Constituția.

„Suspendarea președintelui României este un act periculos și nu trebuie banalizată. Conform Constituției, președintele poate fi suspendat atunci când există încălcări grave ale Constituției. Este evident că nu ne aflăm în situația în care președintele să fi încălcat grav Constituția și nu există nicio bază pentru suspendare.

Amenințarea cu suspendarea nu poate fi un joc politic al unui partid și trebuie respinsă”, a scris acesta pe Facebook.

Siegfried Mureșan mai spune că un astfel de demers poate destabiliza țara.

„Trebuie să facem mereu distincție între dezbaterea și confruntarea democratică și asaltul instituțional. Dezbaterea democratică este benefică; asaltul este periculos și nu trebuie susținut niciodată”, a mai scris liberalul. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

AUR a anunțat începerea suspendării

Liderul AUR a readus în discuție de mai multe ori tema suspendării lui Nicușor Dan. Acum, formațiunea a anunțat că a decis în unanimitate, în urma unei ședințe a conducerii, să înceapă demersurile.

Între lansarea procedurii suspendare și demiterea efectivă a președintelui există însă două praguri esențiale, destul de greu de trecut în acest moment: votul majorității parlamentarilor și validarea rezultatului prin referendum. (Vezi mai multe detalii AICI)

Citește și: AUR anunţă că nu va vota niciun premier propus de Nicușor Dan. Partidul vorbește iar despre suspendarea președintelui

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
2
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
nicusor dan face declaratii
3
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan
steag germania Reichstag guvern parlament
4
Germania le cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei
Calendar ortodox pentru luna iulie 2026. Foto Getty Images
5
Calendar ortodox iulie 2026: Sărbătorile cu cruce roșie din această lună. Începe unul...
Revoltă în SUA la Cupa Mondială! ”Lionel Messi a scăpat nepedepsit”
Digi Sport
Revoltă în SUA la Cupa Mondială! ”Lionel Messi a scăpat nepedepsit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ciocanel justitie
Conducerea Tribunalului București a răspuns atacurilor PNL, după decizia prin care a suspendat convocarea Congresului
nicusor dan face declaratii
Nicuşor Dan, opinie în Newsmax: Leadershipul american se bucură de respect în rândul românilor. Parteneriatul trebuie consolidat
INSTANT_LEGEA_SALARIZARII_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Pîslaru: Moțiunea de cenzură a plecat de la ideea ruperii PNL. Un plan premeditat, în capcană fiind atras și președintele
Bucharest, Romania. 30th July, 2025: Dragos Pislaru, Romanian Minister of Investments and European Projects, holds a press conference one month after taking office, at the Ministry headquarters in Bucharest. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Pîslaru: Nominalizarea lui Veștea de către Nicușor Dan a fost o „ingerință directă” în PNL. „Nu așa se construiește încrederea”
Dragoș Pîslaru
Dragoș Pîslaru, despre varianta Sorin Grindeanu premier: „Este un pic neclar de ce n-au propus-o de la început”
Recomandările redacţiei
Avertizare meteo de furtuni.
Toată țara, sub cod portocaliu și galben de furtuni: sunt așteptate...
lia savonea - inquam - ganea
Guvernul ar putea sesiza CCR după ce Înalta Curte a cerut în instanță...
companie de stat
Cadavrele administrative ale statului: companii fără activitate, fără...
Primarul general Ciprian Ciucu participă la ședinţa Consiliului General al Municipiului Bucureşti la sediul PMB, 26 februarie 2026.
Aflat sub control judiciar, Ciprian Ciucu a primit aprobarea să plece...
Ultimele știri
Subiectele la profilul uman de la Bacalaureat 2026 au apărut online înainte de publicarea oficială. Ce au avut de rezolvat elevii
New Yorkul se pregătește pentru nunta cântăreței Taylor Swift: e mai tare decât nunta lui Charles cu Diana
„Pentru prima dată”. Ucraina a aprobat un mecanism care permite vânzarea în străinătate a armelor de producție proprie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zile norocoase în iulie 2026 pentru fiecare zodie. Momentul-cheie al lunii are loc pe 29 iulie
Cancan
Descoperirea făcută de inspectorii ITM la Spitalul Județean Buzău, la 8 luni de la moartea medicului Ștefania...
Fanatik.ro
Ce decizie a luat familia lui Radu Mărginean. Imagini cutremurătoare de la căpătâiul fostului fotbalist
editiadedimineata.ro
Italia: patru suspecți, reținuți în cazul atacului cu bombă împotriva unui jurnalist
Fanatik.ro
Arbitrul celebru din România care s-a retras din SuperLiga. De ce a luat, de fapt, decizia și motivul pentru...
Adevărul
250 de kilometri de autostradă promiși în 2026, niciunul finalizat în primele șase luni. Unde se va lucra și...
Playtech
Averea găsită la percheziții în dosarul azilelor din Bihor. Ce ascundea seiful lui Viorel Pașca, totul a fost...
Digi FM
Reacția unui deputat PSD când a fost întrebat cum își permite o mașină de 120.000 de euro din salariul de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Cutremur” la națională după eliminarea de la CM 2026: nu mai joacă până când selecționerul e dat afară!
Pro FM
Fiii lui Britney Spears au surprins pe toată lumea! Sean și Jayden au debutat ca modele la Paris Fashion Week
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Motivul pentru care Angelina Jolie nu și-a refăcut viața amoroasă după divorțul de Brad Pitt: „Mi-a luat...
Adevarul
Atunci când iadul s-a pogorât pe Pământ. Unul dintre cele mai terifiante cazuri de posedare din istorie...
Newsweek
Când am putea avea o nouă formulă de calcul pentru pensii și salarii? Ministerul muncii, răspuns dezamăgitor
Digi FM
La un an de la moartea lui Mihai Leu, soția sa a transmis un mesaj sfâșietor: „Despărțirea există doar pentru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Hidratarea nu este suficientă pe timp de caniculă. Cum trebuie adaptată alimentația când sunt temperaturi...
Digi Animal World
Fetiță de 6 ani, mușcată de un liliac turbat în timp ce se cățăra într-un copac: „Am tot strigat după ajutor”
Film Now
Hugh Jackman, dezvăluiri despre cel mai greu rol al carierei. A avut echipament de 90 kg: "Nimic nu m-a...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...