Opt persoane suspectate de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de mare risc şi efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive au fost reţinute. Cinci au fost arestate ulterior. Procurorii DIICOT le acuză că vindeau droguri în judeţul Cluj, inclusiv „pe datorie” sau contra unor bunuri. Reţeaua era condusă de o femeie, care stabilea care consumatori erau de încredere şi puteau primi pe datorie.

„La data de 29 iunie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj au dispus reţinerea a 8 inculpaţi, cinci bărbaţi şi trei femei, cu vârstele cuprinse între 23 şi 53 de ani, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de mare risc şi efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive”, a anunţat DIICOT.

Potrivit procurorilor, în cursul anului 2025, 6 dintre inculpaţi au constituit un grup infracţional organizat în scopul obţinerii unor beneficii financiare din comercializarea de substanţe stupefiante.

„Astfel, din poziţia de lider, una dintre inculpate, a coordonat activitatea grupării de criminalitate organizată, la solicitarea membrilor îşi dădea acordul pentru vânzarea de substanţe interzise către diverse persoane, inclusiv atunci când consumatorii doresc să achiziţioneze «pe datorie» sau în schimbul unor bunuri (obiecte vestimentare, produse de igienă personală, telefoane, drujbe etc.), decidea dacă un consumator este sau nu de încredere şi, de asemenea, a procurat diferite tipuri de droguri de mare risc şi produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, pe care le-a comercializat atât pe raza oraşului Huedin, dar şi a unor localităţi limitrofe”, au precizat anchetatorii.

Potrivit acestora, pe palierul secund s-au aflat executanţii, care s-au ocupat, în special, cu vânzarea de substanţe stupefiante (2CMC, 3CMC, 4CMC, 4 BMC şi NEP) către diverse persoane, care locuiesc pe raza oraşului Huedin, dar şi a unor localităţi limitrofe.

Un alt membru al grupului infracţional organizat a deţinut rolul de a procura substanţele interzise ce ulterior erau distribuite coinculpaţilor, pentru a fi comercializate.

„Pe parcursul urmării penale au fost indisponibilizate droguri de mare risc şi produse psihoactive, iar în urma percheziţiilor efectuate în cursul zilei de ieri, au fost găsite şi ridicate diferite cantităţi de substanţe (4-CMC, 3-CMC şi 4-BMC), un cântar de precizie, obiecte purtând urme de substanţă, sume de bani în lei şi euro, precum şi alte mijloace de probă, anunţă DIICOT”.

Marţi, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Cluj a dispus arestarea preventivă a 5 dintre inculpaţi şi măsura arestului la domiciliu faţă de două inculpate.

Cu privire la un alt inculpat, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj au luat măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.

Editor : Sebastian Eduard