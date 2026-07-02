Live TV

Video DIICOT a destructurat o rețea de traficanți care vindeau droguri „pe caiet”. Primeau la schimb și obiecte: parfumuri, haine, drujbe

Data publicării:
ofiteri diicot
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Opt persoane suspectate de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de mare risc şi efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive au fost reţinute. Cinci au fost arestate ulterior. Procurorii DIICOT le acuză că vindeau droguri în judeţul Cluj, inclusiv „pe datorie” sau contra unor bunuri. Reţeaua era condusă de o femeie, care stabilea care consumatori erau de încredere şi puteau primi pe datorie.

„La data de 29 iunie 2026, procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Cluj au dispus reţinerea a 8 inculpaţi, cinci bărbaţi şi trei femei, cu vârstele cuprinse între 23 şi 53 de ani, cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, trafic de droguri de mare risc şi efectuarea, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive”, a anunţat DIICOT.

Potrivit procurorilor, în cursul anului 2025, 6 dintre inculpaţi au constituit un grup infracţional organizat în scopul obţinerii unor beneficii financiare din comercializarea de substanţe stupefiante.

„Astfel, din poziţia de lider, una dintre inculpate, a coordonat activitatea grupării de criminalitate organizată, la solicitarea membrilor îşi dădea acordul pentru vânzarea de substanţe interzise către diverse persoane, inclusiv atunci când consumatorii doresc să achiziţioneze «pe datorie» sau în schimbul unor bunuri (obiecte vestimentare, produse de igienă personală, telefoane, drujbe etc.), decidea dacă un consumator este sau nu de încredere şi, de asemenea, a procurat diferite tipuri de droguri de mare risc şi produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, pe care le-a comercializat atât pe raza oraşului Huedin, dar şi a unor localităţi limitrofe”, au precizat anchetatorii.

Potrivit acestora, pe palierul secund s-au aflat executanţii, care s-au ocupat, în special, cu vânzarea de substanţe stupefiante (2CMC, 3CMC, 4CMC, 4 BMC şi NEP) către diverse persoane, care locuiesc pe raza oraşului Huedin, dar şi a unor localităţi limitrofe.

Un alt membru al grupului infracţional organizat a deţinut rolul de a procura substanţele interzise ce ulterior erau distribuite coinculpaţilor, pentru a fi comercializate.

„Pe parcursul urmării penale au fost indisponibilizate droguri de mare risc şi produse psihoactive, iar în urma percheziţiilor efectuate în cursul zilei de ieri, au fost găsite şi ridicate diferite cantităţi de substanţe (4-CMC, 3-CMC şi 4-BMC), un cântar de precizie, obiecte purtând urme de substanţă, sume de bani în lei şi euro, precum şi alte mijloace de probă, anunţă DIICOT”.

Marţi, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Cluj a dispus arestarea preventivă a 5 dintre inculpaţi şi măsura arestului la domiciliu faţă de două inculpate.

Cu privire la un alt inculpat, procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj au luat măsura controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
2
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
nicusor dan face declaratii
3
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan
steag germania Reichstag guvern parlament
4
Germania le cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei
Calendar ortodox pentru luna iulie 2026. Foto Getty Images
5
Calendar ortodox iulie 2026: Sărbătorile cu cruce roșie din această lună. Începe unul...
Revoltă în SUA la Cupa Mondială! ”Lionel Messi a scăpat nepedepsit”
Digi Sport
Revoltă în SUA la Cupa Mondială! ”Lionel Messi a scăpat nepedepsit”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
canicula apa
„Testez cu mâna asfaltul”. Animalele de companie, extrem de vulnerabile la caniculă. Care sunt semnele insolației la câini
locuinta noua
Locuințe mai scumpe cu 130% față de acum 10 ani. Decizia luată de mulți dintre românii hotărâți să-și cumpere o casă
barbat cu mainile incatusate la spate
Un bărbat din Cluj a fost arestat preventiv după ce i-a bătut pe poliţiştii care au intervenit să aplaneze scandalul pe care îl făcea
dar de nunta
„Totul s-a majorat cu peste 30%”. Nunți mai scumpe, invitați mai puțini. Cât a ajuns să fie darul pentru miri în 2026
polițist și uniforma de polițist
Focuri de armă în centrul Capitalei. Polițiștii au prins doi traficanți de droguri
Recomandările redacţiei
Avertizare meteo de furtuni.
Toată țara, sub cod portocaliu și galben de furtuni: sunt așteptate...
lia savonea - inquam - ganea
Guvernul ar putea sesiza CCR după ce Înalta Curte a cerut în instanță...
ciocanel justitie
Conducerea Tribunalului București a răspuns atacurilor PNL, după...
Siegfried Mureşan
Siegfried Mureșan: „Suspendarea președintelui României este un act...
Ultimele știri
CSM denunță o „escaladare fără precedent” a discursului împotriva instanțelor, după reacția PNL privind Congresul atacat în justiție
România a organizat o „misiune de transport aerian strategic” pentru a ajuta Venezuela. Ce transportă avionul armatei
Curtea Supremă a UE confirmă amenda antitrust de 4,1 miliarde de euro aplicată Google
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zile norocoase în iulie 2026 pentru fiecare zodie. Momentul-cheie al lunii are loc pe 29 iulie
Cancan
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Monaco! Femeia rănită nu este soția lui Vadim Ermolaev
Fanatik.ro
Daniel Graovac a semnat cu Rapid! Contract surprinzător: ce salariu va avea
editiadedimineata.ro
Italia: patru suspecți, reținuți în cazul atacului cu bombă împotriva unui jurnalist
Fanatik.ro
Compania uriașă, prezentă și în România, care oferă pizza gratis în valoare de 1 milion de dolari după un...
Adevărul
250 de kilometri de autostradă promiși în 2026, niciunul finalizat în primele șase luni. Unde se va lucra și...
Playtech
Averea găsită la percheziții în dosarul azilelor din Bihor. Ce ascundea seiful lui Viorel Pașca, totul a fost...
Digi FM
Reacția unui deputat PSD când a fost întrebat cum își permite o mașină de 120.000 de euro din salariul de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Cutremur” la națională după eliminarea de la CM 2026: nu mai joacă până când selecționerul e dat afară!
Pro FM
Fiii lui Britney Spears au surprins pe toată lumea! Sean și Jayden au debutat ca modele la Paris Fashion Week
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Motivul pentru care Angelina Jolie nu și-a refăcut viața amoroasă după divorțul de Brad Pitt: „Mi-a luat...
Adevarul
Atunci când iadul s-a pogorât pe Pământ. Unul dintre cele mai terifiante cazuri de posedare din istorie...
Newsweek
Când vom avea o nouă formulă de calcul pentru pensii mai mari? Ministerul muncii, răspuns dezamăgitor
Digi FM
La un an de la moartea lui Mihai Leu, soția sa a transmis un mesaj sfâșietor: „Despărțirea există doar pentru...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Hidratarea nu este suficientă pe timp de caniculă. Cum trebuie adaptată alimentația când sunt temperaturi...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Hugh Jackman, dezvăluiri despre cel mai greu rol al carierei. A avut echipament de 90 kg: "Nimic nu m-a...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...