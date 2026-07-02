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Conducerea Tribunalului București a răspuns atacurilor PNL, după decizia prin care a suspendat convocarea Congresului

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ciocanel justitie
Foto: Getty Images
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Din articol
Tribunalul București „consideră neavenite presiunile exercitate”

Conducerea Tribunalului București a răspuns acuzațiilor aduse de Partidul Național Liberal (PNL) pe fondul deciziei prin care instanța a suspendat provizoriu un act adoptat de conducerea partidului. Reprezentanții Tribunalului consideră că PNL exercită presiuni asupra judecătorilor și arată că partidul critică măsuri adoptate de conducerea instanței, dar incluse și în programul de guvernare. 

După ce Tribunalul București a suspendat provizoriu decizia prin care PNL a convocat congresul din 21 iunie, pe fondul unei plângeri ale taberei Thuma, partidul condus de Ilie Bolojan a acuzat că „bătăliile politice din partid” s-au mutat în justiție.

Concret, spune PNL, după congresul partidului au fost înființate la nivelul Tribunalului București șase completuri specializate pentru judecarea cauzelor cu partide politice, decizie consuderată de partid drept „fără precedent” și care „eludează legea de organizare judecătorească”. 

  • PNL a mai acuzat că una dintre judecătoarele care urmează să tranșeze o altă plângere a taberei Thuma (pe 8 iulie) cu privire la deciziile adoptate de partid în congresul din 21 iunie a lucrat în Ministerul Justiției atunci când acesta era condus de Alina Gorghiu, una dintre liberalii care au depus plângerile împotriva conducerii actuale. Partidul subliniază că va cere recuzarea acesteia. 

CITEȘTE MAI MULTE AICI: Prima reacție a PNL după decizia Tribunalului București, care a suspendat convocarea Congresului Extraordinar

Tribunalul București „consideră neavenite presiunile exercitate”

Reprezentanții Tribunalului București susțin însă că PNL exercită „presiuni neavenite” asupra judecătorilor și că înființarea celor șase completuri specializate pentru judecarea cauzelor cu partide face parte din planul de a eficientiza activitatea instanței și de a unifica deciziile din acest tip de dosare. 

„În același scop, în afara de specializarea judecătorilor care soluționează în materia persoanelor juridice cauze de competența în primă instanță a tribunalului (federații, confederații, sindicate, patronate, partide politice), în cursul aceleiași luni a fost înființată o secție pentru minori și familie, iar, la solicitarea judecătoriilor sectoarelor municipiului București, se află în analiză desemnarea unor completuri specializate în materia asociațiilor și fundațiilor”, subliniază conducerea Tribunalului București.

Reprezentanții Tribunalului subliniază că este una dintre cele mai încărcate instanțe din țară și că „buna administrare a activității presupune adoptarea unor măsuri de eficientizare, inclusiv prin valorificarea specializării judecătorilor”.

„Conducerea Tribunalului subliniază că toate măsurile manageriale au fost asumate în mod transparent, în temeiul legii, în vederea specializării judecătorilor, cu scopul consolidării unei practici judiciare unitare și previzibile. Practica unitară reprezintă, așadar, un deziderat asumat, iar una dintre modalitățile de implementare a acestuia o constituie specializarea judecătorilor inclusiv în acord cu recomandările instituțiilor europene”, potrivit aceluiași comunicat.

Conducerea Tribunalului București amintește PNL că a inclus în programul de guvernare „nevoia specializării și beneficiile acesteia, propunând, cu titlu de exemplu, valorificarea specializării în materia dreptului afaacerilor și în litigiile privind achizițiile publice”.

„Astfel de acțiuni, desfășurate de un partid politic prin comunicare publică, în condițiile în care actele interne ale acestuia sunt în curs de analiză judiciară la Tribunalul București, trebuie respinse categoric”, a fost concluzia reprezentanților Tribunalului.

Editor : M.G.

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