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Curtea Supremă a UE confirmă amenda antitrust de 4,1 miliarde de euro aplicată Google

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Google. FOTO: Profimedia Images
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Curtea Europeană de Justiție, cea mai înaltă instanță a UE, a confirmat o amendă antitrust pentru Google în valoare de 4,125 miliarde de euro pentru abuzul de poziție dominantă cu privire la sistemul său de operare Android, informează DPA.

Judecătorii de la tribunalul din Luxemburg au respins joi apelul gigantului tehnologic american, punând capăt unei lungi bătălii juridice.

Comisia Europeană, care acționează în calitate de autoritate de concurență a UE, a impus amenda record companiei Google în 2018, după care cazul a parcurs toate instanțele legale disponibile.

Comisia a susținut că Google și-a consolidat ilegal dominația oferind Google Search producătorilor de telefoane mobile doar ca un pachet cu alte aplicații Google, plătindu-i pentru preinstalarea Google Search ca unică aplicație de căutare și obstrucționând dezvoltarea aplicațiilor concurente.

În urma unei prime plângeri depuse de Google și de compania sa mamă, Alphabet, Tribunalul UE, camera inferioară, a redus penalitatea cu titlu cominatoriu, de 4,34 miliarde de euro inițial, la 4,125 miliarde de euro în 2022.

Google a atacat decizia din 2022, determinând Curtea Europeană de Justiție (CJUE) să soluționeze cazul.

CEJ a confirmat hotărârea primei instanțe, afirmând că „Tribunalul era îndreptățit să concluzioneze că aceste practici erau susceptibile de a restrânge concurența”.

Cazul este una dintre numeroasele bătălii antitrust dintre Comisia Europeană și Google privind puterea sa de piață.

În 2021, Google a pierdut, de asemenea, un proces împotriva unei amenzi de 2,4 miliarde de euro pentru abuz de poziție dominantă pe piață prin promovarea propriilor servicii de cumpărături și a atacat decizia.

Editor : Ș.R.

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