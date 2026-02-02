Semnele care pot duce la diagnosticul unei tumori cerebrale

Tumorile cerebrale ridică adesea semne de întrebare tocmai pentru că simptomele lor pot fi nespecifice, fluctuante sau ușor de pus pe seama oboselii ori a stresului. Când apar însă modificări persistente sau progresive, evaluarea neurologică și investigațiile imagistice devin esențiale pentru clarificare. Aflăm mai mult despre tumorile cerebrale de la Dr. Ovidiu Grămescu, medic primar neurochirurgie.

Tumorile cerebrale pot fi benigne sau maligne, primare sau metastatice, iar impactul lor depinde de dimensiune și, mai ales, de localizare. Simptomele variază de la cefalee, crize epileptice și tulburări de vedere până la modificări de comportament sau deficit motor, fără ca intensitatea lor să reflecte mereu gravitatea. Pentru a evalua tumorile cerebrale, imagistica prin RMN cu substanță de contrast este, de regulă, esențială. Confirmarea diagnosticului se face adesea prin analiză histopatologică, atunci când există indicație de prelevare sau rezecție.

O operație pe creier este luată în calcul atunci când tumora poate fi îndepărtată în siguranță sau când este necesară obținerea de țesut pentru diagnostic. În practică, decizia ține cont de riscul neurologic, de accesul la leziune și de beneficiul estimat, nu doar de existența tumorii. Uneori, intervenția urmărește rezecția maximală sigură, alteori doar biopsia, pentru a ghida tratamentele ulterioare. Monitorizarea intraoperatorie și tehnicile moderne de neuronavigație pot contribui la protejarea funcțiilor cerebrale.

