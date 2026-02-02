Rusia se oferă să preia uraniul îmbogățit al Iranului pentru reducerea tensiunilor privind armele nucleare

Moscova continuă să depună eforturi pentru dezescaladarea tensiunilor în jurul Iranului, a declarat luni purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, evocând că Rusia de mult timp şi-a oferit serviciile în vederea procesării sau depozitării uraniului îmbogăţit al Iranului pe teritoriul său, potrivit Reuters şi EFE.

Rusia este dispusă să ajute la retragerea uraniului îmbogăţit depozitat în prezent în Iran pentru reducerea „factorilor iritanţi” în legătură cu programul nuclear al Republicii islamice, a subliniat Peskov, indicând că această problemă „se află pe ordinea de zi de ceva vreme”.

„Rusia şi-a propus aceste servicii ca pe o opţiune care ar duce la reducerea anumitor factori iritanţi”, a afirmat el în timpul conferinţei de presă zilnice, relatează Agerpres.

Potrivit lui, „Rusia îşi menţine eforturile şi contactele cu toate părţile interesate şi, în măsura în care este posibil, îşi menţine disponibilitatea de a promova reducerea tensiunilor în jurul Iranului”.

SUA şi Iranul au purtat negocieri anul trecut cu privire la un acord nuclear, dar acestea s-au întrerupt odată cu începerea războiului pe care Israelul l-a declanşat împotriva Iranului şi căruia, la un moment dat, i s-au alăturat SUA, care au bombardat trei instalaţii nucleare iraniene.

În prezent, SUA au desfăşurat portavionul USS Abraham Lincoln şi trei distrugătoare echipate cu rachete ghidate, o armadă care are în componenţa sa şi câteva mii de soldaţi, în apropierea apelor iraniene din Golful Persic, după ce Donald Trump afirmase că îi va sprijini pe manifestanţi în protestele lor împotriva regimului ayatollahilor.

Conform bilanţului oficial, 3.117 persoane au murit în urma reprimării brutale a acestor proteste, în timp ce organizaţii neguvernamentale de opoziţie precum HRANA, cu sediul în SUA, au estimat numărul morţilor la 6.842. HRANA documentează în prezent alte 11.000 de posibile omucideri şi a raportat peste 40.000 de arestări.

