În ședința de duminică a social-democraților, Sorin Grindeanu a acuzat „setea de sânge” a USR-ului și a lui Ilie Bolojan când vine vorba de reducerea cheltuielilor la stat, potrivit informațiilor Digi24. Mai mult, șeful PSD a spus că partidul nu va accepta alte tăieri și amenințat din nou cu ieșirea de la guvernare. În schimb, social democrații vin cu o serie de propuneri de ajutoare sociale care întorc practic mai multe decizii luate de Coaliție anul trecut.



Grindeanu amenință cu ieșirea de la guvernare

Grindeanu a spus în ședința de ieri că PSD nu va mai accepta tăieri, avertizând că partidul nu va rămâne la guvernare „doar de dragul stabilității aparente”.

„Pare că este o perioadă specială această sesiune parlamentară și e bine să ne pregătim. (...) Nu am venit în această Coaliție ca să ne ținem de scaune, așa cum încearcă unii să ne facă imagine. Mai bine pleci dacă nu poți livra pentru oameni sau mai bine pleacă cei care sunt chitiți să nu facă nimic pentru oameni! Și aceștia nu suntem noi”, a declarat șeful PSD.

„Setea de sânge bolnavă a unor parteneri de Coaliție este posibil să ne ducă și spre alte propuneri anul acesta. Nu vom mai accepta tăieri, ca de exemplu niciun leu de la educație. Nu stăm într-o relație politică toxică doar de dragul stabilității aparente. Stabilitatea politica nu trebuie sa însemne sărăcirea românilor. Nu sunt linii roșii, sunt lucruri obligatorii. Nu putem face bani din orice”, a mai spus acesta, potrivit unor informații obținute de Digi24.

PSD vine cu propuneri de ajutoare sociale

Social-democrații au decis să susțină adoptarea în regim de urgență a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate. Acesta din urmă vizează măsuri pentru protejarea pensionarilor și a altor categorii vulnerabile în fața creșterii costului vieții, potrivit unui comunicat de presă tranmis de partid.

„Prioritatea absolută a acestui moment este costul vieții și nivelul de trai al românilor. Adoptarea pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate, cu măsuri pentru pensionari, familii cu venituri mici și pentru celelalte categorii vulnerabile, nu poate fi blocată de discuții sterile despre funcții sau scenarii politice care generează instabilitate. Îi avertizez pe toți cei responsabili că limita de suportabilitate a fost deja depășită, iar România nu își mai permite tot felul de experimente financiare care lovesc direct în populație și companii”, a transmis Sorin Grindeanu.

Măsuri propuse de PSD

eliminare CASS pentru mame

eliminare CASS pentru venitul minim de incluziune

Impact bugetar – 670.473.750 lei

Ajutoare pentru pensionari

1.000 de lei ( 2 tranșe: aprilie / decembrie) - pensie sub 1.500 lei

800 lei (2 tranșe: aprilie / decembrie) - pensie între 1.501 – 2.000 lei.

600 lei (2 tranșe: aprilie / decembrie) - pensie între 2.001 – 3.000 de lei.

Impact total: 2,3 miliarde lei

PSD mai spune că e nevoie de o schemă de ajutor pentru persoanele vulnerabile după liberalizarea prețurilor la gaze, pe modelul celei din energie.

„De asemenea, PSD susține ferm că nu va accepta vreun leu tăiat din bugetul Educației, fiindcă reducerile de costuri operate în 2025 au provocat deja probleme majore sistemului de învățământ. Partidul Social Democrat va susține doar soluții care reduc presiunea asupra oamenilor și economiei și va sancționa politic orice tentativă de a prelungi austeritatea pe seama celor vulnerabili”, se mai arată în comunicat.

Social democrații mai spun că „aprobarea acestor pachete este necesară și trebuie să fie realizată cu celeritate înainte de adoptarea bugetului consolidat pentru anul 2026.”

