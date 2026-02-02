Sancțiuni pentru proprietari și firme dacă nu curăță trotuarele după ninsoare. Poliția Locală aplică amenzi în 24 de ore

Persoanele fizice, firmele și asociațiile de proprietari sunt responsabile pentru îndepărtarea zăpezii și a țurțurilor de pe trotuarele și acoperișurile imobilelor pe care le dețin sau le administrează. Nerespectarea acestor obligații poate fi sancționată, iar în București amenzile aplicate de Poliția Locală pot ajunge până la 2.000 de lei, potrivit reprezentanților Primăriei. Măsurile au scopul de a preveni accidentele și de a menține circulația pietonală în siguranță pe timpul iernii.

Respectarea acestor reguli nu este numai o obligație legală, ci și un gest de responsabilitate civică, menit să protejeze toți participanții la trafic și să prevină incidentele pe perioada sezonului rece.

Sancțiuni pentru persoanele care nu curăță trotuarele după ninsoare

„Potrivit prevederilor din anexa nr.1 HCGMB NR.120/2010 privind normele de salubrizare, persoanele fizice și juridice au obligația ca, pe timp de iarnă, să îndepărteze țurțurii de gheață formați la nivelul acoperișului imobilului/construcției și să curețe, în maximum 24 de ore după încetarea ninsorii, zăpada depusă și gheața formată de pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau își desfășoară activitatea, de la sediile de firme, curți și terenuri deținute, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale.

La imobilele în care la parter funcționează societăți comerciale, magazine sau prestatori de servicii, obligațiile menționate revin acestor unități pe timpul funcționării acestora.”, au explicat pentru Digi24.ro reprezentanții Primăriei Capitalei

Sancțiuni pentru persoanele care nu respectă legea

Încălcarea prevederilor atrage sancțiuni contravenționale, după cum urmează:

Pentru persoane fizice:

Amendă contravențională pentru nerespectarea obligațiilor de salubrizare - inclusiv necurățarea zăpezii și gheții de pe trotuarul din fața imobilului - de la 200 lei până la 500 lei pentru fiecare contravenție.

Pentru persoane juridice (inclusiv Asociațiile de Proprietari /Administrații de imobile)

Amendă contravențională pentru nerespectarea acelorași obligații (curățarea zăpezii și gheții de pe trotuarele aferente imobilelor pe care le administrează/țin în folosință) - de la 500 lei până la 2.000 lei, conform prevederilor Hotărârii nr. 120/2010.

Poliția Locală a Capitalei și polițiile de sector constată contravențiile și aplică sancțiuni la 24 de ore după încetarea ninsorii, conform procedurii stabilite.”, au mai precizat reprezentanții Primăriei Municipiului București

Persoanele fizice și juridice au următoarele obligații:

să îndepărteze gheață și zăpadă imediat după depunere (nu mai târziu de 24 de ore) de pe trotuarele și rigolele din jurul imobilelor, a curților, a sediilor sau a altor suprafețe de teren pe care le dețin și să o depoziteze astfel încât să nu încurce circulăția auto și pietonală;

să nu arunce zăpadă din curți pe spațiile verzi și pe carosabil.

Persoanele fizice și juridice autorizate să desfășoare activități comerciale pe domeniul public au obligția de a îndepărta zăpadă și gheață în perimetrul în care își desfășoară activitatea pe perioada anotimpului rece.

Măsuri obligatorii pe timp de iarnă pentru asigurarea siguranței circulației pietonale și rutiere

Serviciul de iarnă se realizează în următoarelor condiții:

a) pentru acțiunea de combatere a poleiului se vor adopta tehnologiile corespunzătoare, astfel încât să asigure protecția mediului în totalitate şi să nu aibă efecte negative asupra calității covorului asfaltic;

b) activitățile de deszăpezire şi combataterea poleiului devin operative conform Programului de măsuri şi acțiuni pentru deszăpezirea şi combaterea poleiului în municipiul Bucureşti adoptat anual;

c) operatorii trebuie să-şi asigure baza logistică, forța umană şi dotările tehnice necesare, astfel încât să fie posibilă intervenția conform programelor de prestație în imediat de la declanşarea fenomenelor meteorologice;

În cazul unor ninsori abundente, sau care au o durata de timp mai mare de 12 ore, se va interveni cu utilaje de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă transportul în comun şi a străzilor pe care se află institțiile publice respectiv şcoli, spitale, piețe agroalimentare, stații de salvare, etc. După încetarea fenomenelor meteorologice, pentru a asigura circulația rutieră pe toată partea carosabilă, se va acționa pe toată platforma drumului, acțiune ce va beneficia de sprijinul organelor de poliție.

