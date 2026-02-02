Live TV

Sancțiuni pentru proprietari și firme dacă nu curăță trotuarele după ninsoare. Poliția Locală aplică amenzi în 24 de ore

Data actualizării: Data publicării:
Cine este obligat să curețe zăpada de pe trotuar. Foto Getty Images
Cine este obligat să curețe zăpada de pe trotuar. Foto Getty Images
Din articol
Sancțiuni pentru persoanele care nu curăță trotuarele după ninsoare Sancțiuni pentru persoanele care nu respectă legea Măsuri obligatorii pe timp de iarnă pentru asigurarea siguranței circulației pietonale și rutiere

Persoanele fizice, firmele și asociațiile de proprietari sunt responsabile pentru îndepărtarea zăpezii și a țurțurilor de pe trotuarele și acoperișurile imobilelor pe care le dețin sau le administrează. Nerespectarea acestor obligații poate fi sancționată, iar în București amenzile aplicate de Poliția Locală pot ajunge până la 2.000 de lei, potrivit reprezentanților Primăriei. Măsurile au scopul de a preveni accidentele și de a menține circulația pietonală în siguranță pe timpul iernii.

Respectarea acestor reguli nu este numai o obligație legală, ci și un gest de responsabilitate civică, menit să protejeze toți participanții la trafic și să prevină incidentele pe perioada sezonului rece.

Sancțiuni pentru persoanele care nu curăță trotuarele după ninsoare

„Potrivit prevederilor din anexa nr.1 HCGMB NR.120/2010 privind normele de salubrizare, persoanele fizice și juridice au obligația ca, pe timp de iarnă, să îndepărteze țurțurii de gheață formați la nivelul acoperișului imobilului/construcției și să curețe, în maximum 24 de ore după încetarea ninsorii, zăpada depusă și gheața formată de pe trotuarele aferente imobilelor unde domiciliază sau își desfășoară activitatea, de la sediile de firme, curți și terenuri deținute, astfel încât traficul pietonal să se desfășoare în condiții normale.

La imobilele în care la parter funcționează societăți comerciale, magazine sau prestatori de servicii, obligațiile menționate revin acestor unități pe timpul funcționării acestora.”, au explicat pentru Digi24.ro reprezentanții Primăriei Capitalei

Sancțiuni pentru persoanele care nu respectă legea

Încălcarea prevederilor atrage sancțiuni contravenționale, după cum urmează:

Pentru persoane fizice:

Amendă contravențională pentru nerespectarea obligațiilor de salubrizare - inclusiv necurățarea zăpezii și gheții de pe trotuarul din fața imobilului - de la 200 lei până la 500 lei pentru fiecare contravenție.

Pentru persoane juridice (inclusiv Asociațiile de Proprietari /Administrații de imobile)

Amendă contravențională pentru nerespectarea acelorași obligații (curățarea zăpezii și gheții de pe trotuarele aferente imobilelor pe care le administrează/țin în folosință) - de la 500 lei până la 2.000 lei, conform prevederilor Hotărârii nr. 120/2010.

Poliția Locală a Capitalei și polițiile de sector constată contravențiile și aplică sancțiuni la 24 de ore după încetarea ninsorii, conform procedurii stabilite.”, au mai precizat reprezentanții Primăriei Municipiului București

Persoanele fizice și juridice au următoarele obligații:

  • să îndepărteze gheață și zăpadă imediat după depunere (nu mai târziu de 24 de ore) de pe trotuarele și rigolele din jurul imobilelor, a curților, a sediilor sau a altor suprafețe de teren pe care le dețin și să o depoziteze astfel încât să nu încurce circulăția auto și pietonală;
  • să nu arunce zăpadă din curți pe spațiile verzi și pe carosabil.

Persoanele fizice și juridice autorizate să desfășoare activități comerciale pe domeniul public au obligția de a îndepărta zăpadă și gheață în perimetrul în care își desfășoară activitatea pe perioada anotimpului rece.

Măsuri obligatorii pe timp de iarnă pentru asigurarea siguranței circulației pietonale și rutiere

Serviciul de iarnă se realizează în următoarelor condiții:

  • a) pentru acțiunea de combatere a poleiului se vor adopta tehnologiile corespunzătoare, astfel încât să asigure protecția mediului în totalitate şi să nu aibă efecte negative asupra calității covorului asfaltic;
  • b) activitățile de deszăpezire şi combataterea poleiului devin operative conform Programului de măsuri şi acțiuni pentru deszăpezirea şi combaterea poleiului în municipiul Bucureşti adoptat anual;
  • c) operatorii trebuie să-şi asigure baza logistică, forța umană şi dotările tehnice necesare, astfel încât să fie posibilă intervenția conform programelor de prestație în imediat de la declanşarea fenomenelor meteorologice;

În cazul unor ninsori abundente, sau care au o durata de timp mai mare de 12 ore, se va interveni cu utilaje de deszăpezire pentru degajarea cu prioritate a străzilor pe care circulă transportul în comun şi a străzilor pe care se află institțiile publice respectiv şcoli, spitale, piețe agroalimentare, stații de salvare, etc. După încetarea fenomenelor meteorologice, pentru a asigura circulația rutieră pe toată partea carosabilă, se va acționa pe toată platforma drumului, acțiune ce va beneficia de sprijinul organelor de poliție.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Aleksandar Vucic
1
Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, prezice un atac american asupra Iranului în...
John Eric Spiby
2
Cum a construit un pensionar, care a câștigat la loterie 2,4 milioane de lire sterline...
2026 Winter Olympics, day -5, Tesero Cross Country Stadium, Prev
3
Riccardo, băiatul dat jos din autobuz și forțat să meargă 6 km prin zăpadă, va avea rol...
Mourning Ceremonies For The Death Of Fatimah Bint Muhammad In Tehran
4
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează...
Vladimir Putin.
5
De ce este atât de important pentru Putin să preia controlul și asupra restului regiunii...
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Digi Sport
E oficial! Îi dă în judecată pe toți, după accidentul grav petrecut pe "drumul morții" din România
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
IGSU turturi ninsori
Zăpadă și polei în Capitală și alte zone. IGSU avertizează: circulați cu grijă pe zăpadă și aveți grijă la țurțuri
masina in zapada
Atenționări pentru șoferi, în contextul noilor avertizări de viscol, ninsori și vânt puternic. Anunțul Infotrafic
salvamont
Intervenție dificilă a salvamontiștilor din Maramureș, prin zăpadă care ajunge la 2 metri. Doi ucraineni au rămas blocați pe munte
EU Foreign Affairs Council Meeting in Brussels
Suedia și Finlanda cer noi sancțiuni UE pentru Rusia: „Ne-am concentrat pe lucrurile greșite”
petrolier
Alertă în Marea Mediterană: Petrolier din „flota fantomă” a Rusiei, monitorizat de Spania
Recomandările redacţiei
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
Stenograme din ședința PSD: Grindeanu acuză „setea de sânge bolnavă”...
termometru zapada frig ger iarna vreme rece
Când se schimbă vremea: Temperaturile vor urca până la 10 grade...
cheie locuinta casa noua
Ce cred românii despre impozitele pe proprietate din România...
copii tineri retele socializare telefoane
Consilier prezidențial: Accesul copiilor la rețele sociale trebuie...
Ultimele știri
Sprijinul pentru mamele cu nou-născuți s-a ridicat la aproape 18 milioane lei, în 2025
Liderul PPE, Manfred Weber, insistă pentru discuții privind umbrela nucleară europeană pe fondul tensiunilor cu SUA
Kremlinul anunță noi negocieri cu Ucraina și SUA la Abu Dhabi. Când va avea loc întâlnirea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 2 - 8 februarie 2026. Leii strălucesc și atrag atenția, Capricornii au noroc la bani
Cancan
Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate
Fanatik.ro
Răspunsul bombă pe care l-a dat Reghecampf când a fost întrebat dacă FCSB prinde play-off-ul. Exclusiv
editiadedimineata.ro
UE sancționează șase propagandiști ruși pentru dezinformare și amenințări hibride
Fanatik.ro
Informații de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: „Pleacă în străinătate zilele...
Adevărul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Playtech
Directoarea şcolii din Cenei, declaraţii uluitoare despre familia criminalului! Ce făcea mama faţă de copii...
Digi FM
Au pus câte 5 euro și au devenit milionari. 21 de prieteni au câștigat jackpotul de 123 de milioane
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Sârbii au dezvăluit decizia luată de soția lui Novak Djokovic: "De aia n-am văzut-o în Australia"
Pro FM
Nepoțica de 11 luni a lui Snoop Dogg a murit. Fiica rapperului e devastată: "Am pierdut-o pe iubirea vieții...
Film Now
Ruth Gemmell, Violet din „Bridgerton”, detalii despre căsnicia ei. Și-a refăcut viața cu „un prieten vechi”...
Adevarul
Goana după aurul din Munții Apuseni în anul 2026. 20 de ani fără minerit, sute de tone de metale prețioase...
Newsweek
A început distribuirea pensiei pe februarie. Când intră pe card? Care pensionari iau bani în plus?
Digi FM
Lavinia Pîrva, naturală în fața fanilor. Soția lui Ștefan Bănică a apărut fără machiaj și în pijamale cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
O asistentă a dezvăluit care sunt ultimele cuvinte pe care le rostesc oamenii aflați pe patul de moarte: „Nu...
Digi Animal World
Caii „miros” frica oamenilor. Un studiu arată că devin mai vigilenți când detectează teama umană
Film Now
Johnny Depp, de nerecunoscut în rolul lui Ebenezer Scrooge. Filmul care marchează revenirea sa la Hollywood
UTV
Carmen Tănase vorbește despre întâlnirea cu Brigitte Bardot. „M-a făcut să nu mai mănânc carne șapte ani”