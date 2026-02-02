Live TV

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, vine azi la Digi24

Data publicării:
Daniel Băluță.
Daniel Băluță. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

În mijlocul celui mai puternic episod de vreme de iarnă din acest sezon, Primarul Sectorului 4 vine azi la Digi24 să vorbească despre cum trec autoritățile locale testul deszăpezirii, despre proiectul unei noi linii de metrou între Gara de Nord și Gara Progresul și să explice de ce PSD îl critică în fiecare zi pe premierul Bolojan. Daniel Băluță va răspunde la la ora 21:00 întrebărilor lui Cosmin Prelipceanu.

A fost în război cu Nicușor Dan, când era primar al Capitalei, continuă să se lupte cu Ciprian Ciucu, noul edil al Bucureștiului. Are proiecte care depășesc cu mult granițele Sectorului 4, și tocmai a anunțat public că ar fi fost otrăvit cu arsenic. Primarul Sectorului 4 vine azi la Jurnalul de Seară, de la Digi24, ca să vorbească despre subiectele momentului.

Cum evoluează șantierul de refacere a planșeului Unirii? Cine va finanța proiectul unei noi magistrale de metrou de la Gara de Nord până în sudul Bucureștiului? De ce pune PSD bețe-n-roate inițiativelor primarului Capitalei? PSD rămâne doar la critici la adresa premierului Bolojan și nu va părăsi Coaliția? Pe cine bănuiește de tentativa de otrăvire despre care a vorbit recent?
Daniel Băluță vine în studioul Digi24 de la ora 21:00.

