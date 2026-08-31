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A murit compozitorul şi saxofonistul de jazz Nicolas Simion

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Nicolas Simion
Foto: Profimedia
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Compozitorul şi saxofonistului de jazz Nicolas Simion, membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, una dintre personalităţile marcante ale jazzului românesc şi european, a încetat din viaţă.

Născut în 1959, la Dumbrăviţa, în judeţul Braşov, Nicolas Simion şi-a construit, de-a lungul unei cariere de peste patru decenii, un profil artistic complex, reunind activitatea de interpret, compozitor, aranjor şi promotor al jazzului. Format la Liceul de Muzică din Braşov şi apoi la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti, el şi-a găsit foarte devreme propriul teritoriu de expresie în jazz, devenind una dintre vocile originale ale acestui gen în România.

În anii ’80, a fondat formaţia Opus 4, alături de muzicieni importanţi ai jazzului românesc, iar după stabilirea sa în Occident şi-a continuat parcursul artistic la Viena şi, ulterior, la Köln. A colaborat cu personalităţi de prim rang ale jazzului internaţional, între care Charlie Mariano, Archie Shepp, Lee Konitz, Mal Waldron, Dusko Gojkovich, Tomasz Stanko, Idris Muhammad, Lonnie Plaxico şi mulţi alţii. Prin aceste colaborări şi prin numeroasele sale apariţii discografice şi concertistice, Nicolas Simion a devenit unul dintre cei mai cunoscuţi reprezentanţi ai jazzului românesc pe scena internaţională.

Activitatea sa componistică a ocupat un loc esenţial în cariera sa. Creaţia lui Nicolas Simion a urmărit în mod constant dialogul dintre jazz, tradiţia muzicală românească, folclor şi limbajele contemporane, afirmând o identitate muzicală recognoscibilă şi profund legată de spaţiul cultural românesc. Pentru creaţia sa a primit importante distincţii internaţionale, între care Premiul „Theodor Körner” acordat de Ministerul Culturii din Austria în 1995, WDR Jazzpreis pentru improvizaţie în 2015, precum şi Premiul Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România pe anul 2014 pentru piesa "Jocul copiilor".

Un capitol important al activităţii sale a fost dedicat recuperării şi promovării patrimoniului jazzului românesc. Prin casa de discuri 7Dreams Records, fondată în 2004, Nicolas Simion a contribuit la readucerea în atenţia publicului a unor înregistrări şi creaţii semnate de mari personalităţi ale jazzului românesc, între care Jancy Körössy, Richard Oschanitzky şi Johnny Răducanu. În acest fel, activitatea sa nu s-a limitat la propria creaţie şi interpretare, ci a devenit şi generatoare de memorie culturală.

„Plecarea lui Nicolas Simion lasă un gol profund în comunitatea muzicală românească. Rămâne însă o operă amplă, înregistrată pe zeci de albume, numeroase compoziţii şi, mai ales, exemplul unei cariere prin care jazzul românesc a căpătat o voce distinctă şi o puternică prezenţă internaţională. Nicolas Simion va trăi în memoria noastră prin muzica sa, prin generozitatea sa artistică şi prin contribuţia sa esenţială la afirmarea jazzului românesc”, a transmis UCMR.

Editor : Sebastian Eduard

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