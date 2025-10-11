Live TV

Video&Foto „A” de la Adopție. În București au apărut cartele de metrou care promovează adopția animalelor. Cum arată cardurile puse în vânzare

Data publicării:
Foto: REUTERS/Rula Rouhana

În București au apărut cartele de metrou care promovează adopția animalelor. Pe noile carduri sunt fotografii cu animale și mesajul care dă startul campaniei: „A” de la Adopție. Astfel, un gest banal, cumpărarea unei cartele de metrou, ar putea fi transformat într-un mesaj de empatie și conștientizare. 

Pe primele cartele emise din colecție este trecută litera „A”, de la adopție, și au fost tipărite atât fotografii cu câini, cât și cu pisici. După ce stocul se termină, vor apărea următoarele litere, astfel încât doritorii să-și completeze seria.

Reprezentanții metroului bucureștean au prezentat, în premieră pentru Digi24, cum va arăta colecția finală de animale. Călătorii văd cu ochi buni campania, mai ales că unii dintre ei au adoptat deja câini și pisici.

Foto: Digi24

Avem doi câini adoptați. Ni s-a făcut milă de ei, că erau chinuiți pe stradă, erau flămuiți și n-am putut să-i lăsăm, spune o femeie. 

Ce frumos. Și mie îmi plac foarte mult animalele. Am doi câini acasă și o pisică, a mai spus încă o femeie.

De curând mi-am luat o pisicuță, am adoptat. Am nimerit o pisicuță care nu face prostioare și e curățită, a mai spus o altă femeie.

În fiecare an, numărul adopțiilor crește, potrivit reprezentanților Protecției Animalelor.

„Am luat fotografii cu animale care sunt pentru adopție și le-am pus pe cartelele de metrou. Cumva am gândit-o așa și ca un joc, să formăm împreună cuvântul 'Adopție'. Scopul acestei inițiative nu e neapărat adopția directă, ci promovarea unei mentalități diferite și, evident, ne dorim și adopții directe. Cineva care cumpără cartela și zice 'de ce să nu aleg și eu să-mi schimb viața în bine'. Animalele, până la urmă, aduc numai bine în viețile noastre. Foarte mulți oameni din București circulă cu metroul, nu a presupus niciun cost suplimentar pentru nimeni. Și atunci, de ce să nu facem treaba asta?” a declarat Hilde Tudora, șeful Biroului pentru Protecția Animalelor. 
 
40.000 de cartele de 10 călătorii cu litera „A” s-au pus deja în vânzare.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bogdan ivan
1
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie responsabil”, după ce...
viktor orban
2
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de...
bancnote false 100 euro prop copy
3
Miliardul de euro în „bancnote contrafăcute” era de fapt recuzită pentru filme. Cum...
A Russian military drone flying over a peaceful field, evening lighting.
4
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la...
N13 NEBUN CU BENZINA RETINUT-SINCRON 101025_00578
5
„Dacă aveam o mitralieră, vă împușcam pe toți”. Declarații șocante ale bărbatului care a...
Zeci de ”poze private” cu Diletta Leotta, publicate pe internet! ”Cel mai greu moment din viața mea”
Digi Sport
Zeci de ”poze private” cu Diletta Leotta, publicate pe internet! ”Cel mai greu moment din viața mea”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
viktor orban
Viktor Orban le cere maghiarilor să se opună planului de apărare a...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
Șeful Armatei spune că românii ar trebui să aibă provizii în casă...
Diane Keaton
A murit actrița americană Diane Keaton
diana sosoaca si calin georgescu
Șoșoacă îl atacă pe Georgescu pentru că „s-a dezis de Simion”: „Nu...
Ultimele știri
Bucăți de avion, o bombă inertă și o investigație FBI. Ce ar putea fi misterioasa aeronavă care s-a prăbușit recent lângă baza Area 51
Donald Trump a fost invitat să viziteze Hiroshima şi Nagasaki, într-un „moment critic pentru umanitate”
„Situația este mai devastatoare decât am crezut”: niciun supraviețuitor găsit după explozia unei fabrici de explozibili din Tennessee
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ID204273_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Restricții de trafic în Capitală, în acest weekend: are loc Bucharest Marathon 2025. Măsuri de ordine şi recomandări ale Jandarmeriei
persoane fara adapost
Acțiune de numărare a persoanelor fără adăpost din Capitală. Demersul se desfăşoară în 35 de oraşe europene
Tren direct Kiev-București, Prietenia. Foto- Andrei Sîbiha:X
Trenul direct Kiev-București a intrat în circulație de vineri. Legătura se face prin Republica Moldova
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - VOT - 1 DEC 2024
Bolojan: Alegerile în București nu vor fi organizate anul acesta, dacă nu e adoptată hotărârea de Guvern săptămâna viitoare
masini in parcare
De ce nu pățești nimic dacă nu plătești amenzile pentru parcare de la Primăria Capitalei. Cum explică Stelian Bujduveanu situația
Partenerii noștri
Pe Roz
Parisul, la picioarele ei. Zendaya, impecabilă într-o rochie „sacou” foarte scurtă și pantofi cu tocuri înalte
Cancan
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Fanatik.ro
Incredibil! Cât costă un singur bloc, cu 100 de apartamente, pe care Dan Șucu îl deține în fața Parcului...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Culisele transferului lui Darius Olaru de la FCSB! Giovanni Becali dezvăluie discuțiile avute cu cluburile...
Adevărul
Povestea cutremurătoare a celui mai trist geniu al României. Era considerat un al doilea Eminescu și a trăit...
Playtech
Cum să păstrezi căldura într-un apartament din bloc vechi fără să dai drumul la calorifer la maximum
Digi FM
Michael Douglas, topit după soția lui și la 25 de ani de la nuntă: "Sunt înnebunit după ea"
Digi Sport
Novak Djokovic a dat cărțile pe față: ”Nu voi fi niciodată prieten cu el! Pur și simplu nu se poate”
Pro FM
De ce este orb Andrea Bocelli. Cum citește partiturile
Film Now
Sandra Bullock a dezvăluit care e singurul rol pe care și-ar fi dorit să nu-l interpreteze: „Încă îmi e...
Adevarul
„Darul” inedit de la nunta lui George Simion. S-a aflat cât a plătit Gigi Becali pe cele trei tone de brânză...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj tăios: Procesele pentru bani în plus la grupe de muncă nu au șanse
Digi FM
Marinela Chelaru și iubirea care i-a definit viața. S-a căsătorit la 20 de ani, a divorțat, dar dragostea i-a...
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
Șoc la Hollywood! Diane Keaton a murit. Actrița din “The Godfather” și “The First Wives Club” avea 79 de ani
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu