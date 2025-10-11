În București au apărut cartele de metrou care promovează adopția animalelor. Pe noile carduri sunt fotografii cu animale și mesajul care dă startul campaniei: „A” de la Adopție. Astfel, un gest banal, cumpărarea unei cartele de metrou, ar putea fi transformat într-un mesaj de empatie și conștientizare.

Pe primele cartele emise din colecție este trecută litera „A”, de la adopție, și au fost tipărite atât fotografii cu câini, cât și cu pisici. După ce stocul se termină, vor apărea următoarele litere, astfel încât doritorii să-și completeze seria.

Reprezentanții metroului bucureștean au prezentat, în premieră pentru Digi24, cum va arăta colecția finală de animale. Călătorii văd cu ochi buni campania, mai ales că unii dintre ei au adoptat deja câini și pisici.

Foto: Digi24

Avem doi câini adoptați. Ni s-a făcut milă de ei, că erau chinuiți pe stradă, erau flămuiți și n-am putut să-i lăsăm, spune o femeie.

Ce frumos. Și mie îmi plac foarte mult animalele. Am doi câini acasă și o pisică, a mai spus încă o femeie.

De curând mi-am luat o pisicuță, am adoptat. Am nimerit o pisicuță care nu face prostioare și e curățită, a mai spus o altă femeie.

În fiecare an, numărul adopțiilor crește, potrivit reprezentanților Protecției Animalelor.

„Am luat fotografii cu animale care sunt pentru adopție și le-am pus pe cartelele de metrou. Cumva am gândit-o așa și ca un joc, să formăm împreună cuvântul 'Adopție'. Scopul acestei inițiative nu e neapărat adopția directă, ci promovarea unei mentalități diferite și, evident, ne dorim și adopții directe. Cineva care cumpără cartela și zice 'de ce să nu aleg și eu să-mi schimb viața în bine'. Animalele, până la urmă, aduc numai bine în viețile noastre. Foarte mulți oameni din București circulă cu metroul, nu a presupus niciun cost suplimentar pentru nimeni. Și atunci, de ce să nu facem treaba asta?” a declarat Hilde Tudora, șeful Biroului pentru Protecția Animalelor.



40.000 de cartele de 10 călătorii cu litera „A” s-au pus deja în vânzare.

