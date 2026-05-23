Summitul UE-Regatul Unit ar putea fi amânat din cauza problemelor premierului Keir Starmer

Următorul summit dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană ar putea fi amânat din cauza întârzierilor în negocierile privind aprofundarea relațiilor și a slăbirii autorității prim-ministrului Keir Starmer. Întâlnirea de la Bruxelles a fost inițial programată pentru iunie, dar ar putea fi amânată cel mai devreme până în iulie, potrivit oficialilor britanici și europeni, relatează Bloomberg.

Unii au subliniat probabilitatea că nu se va ajunge la niciun acord substanțial până la summit. Alții au remarcat că Starmer ar putea fi considerat prea slab pentru a face concesiile necesare pentru avansarea negocierilor.

Potrivit unor oficiali britanici, ajungerea la un acord asupra planurilor s-a dovedit dificilă, deoarece Bruxelles-ul nu crede că guvernul Starmer va rămâne la putere în lunile următoare.

„Am confirmat anterior că următorul summit Regatul Unit-UE va avea loc în această vară. Data finală va fi confirmată la o dată ulterioară”, a declarat un purtător de cuvânt al Cabinetului.

Progrese limitate

Unii interlocutori susțin, de asemenea, că s-au înregistrat progrese limitate în ceea ce privește acordul de mobilitate pentru tineri (Erasmus+) din cauza dezacordurilor privind solicitarea UE de a reduce taxele de școlarizare.

Sondajele recente din Marea Britanie arată că tot mai mulți oameni regretă ieșirea țării din UE în urma referendumului din 2016. Conform unuia dintre cele mai recente sondaje, 53% ar susține o revenire completă la UE.

Marea Britanie nu va mai beneficia de condiții privilegiate

Fostul ministru Wes Streeting, care probabil va candida la funcția de prim-ministru dacă Starmer demisionează, este în favoarea revenirii Marii Britanii în UE.

Cu toate acestea, presa a scris că este puțin probabil ca Bruxelles-ul să ofere Londrei condiții speciale dacă Regatul Unit decide să se întoarcă în UE după „divorț”.

