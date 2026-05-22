Șase administratori de firme din București, anchetați pentru evaziune fiscală. Cum au reușit să nu plătească taxe de 2 milioane de lei

Şase persoane administratori ai unor firme care activează în domeniul construcţiilor sunt anchetaţi de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti pentru evaziune fiscală. Cei şase sunt suspectaţi că au trecut în documentele contabile achiziţii fictive, de la firme-fantomă sau de la companii cu identitate furată, pentru a nu plăti taxe în cuantum de aproape 2,3 milioane de lei.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti anunţă că, joi şi vineri, procurorii acestei structuri au pus în mişcare acţiunea penală ori au extins acţiunea penală faţă de şase persoane fizice, într-un dosar care vizează infracţiuni de evaziune fiscală în formă continuată, în activităţi din domeniul construcţiilor.

"În sarcina inculpaţilor s-a reţinut că, în calitate de administratori în fapt şi în drept ai unui număr de 5 societăţi comerciale, în perioada 2022-2024, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, au implementat un mecanism infracţional constând în evidenţierea în documentele de evidenţă contabilă şi în declaraţiile fiscale a unor achiziţii fictive de prestări de servicii de la un număr de 8 societăţi comerciale de tip "fantomă" şi 2 societăţi comerciale "cu identitate furată", în valoare totală de 11.675.470 lei", se arată într-un comunicat dat publicităţii vineri de Parchetul de pe lângă tribunalul Bucureşti.

Procurorii au calculat că, prin mecanism infracţional pus la punct, cei şase oameni de afaceri au cauzat bugetului general consolidat al statului un prejudiciu în valoare totală de 2.299.789 lei, reprezentând TVA şi impozit pe profit.

Joi, procurorii au făcut nouă percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţul Călăraşi, în acest dosar. Cinci dintre inculpaţi au fost plasaţi sub controlul judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

De asemenea, procurorii au dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile aparţinând celor şase, până la concurenţa sumei de 2.299.789 lei. Concret, au fost plasate sub sechestru patru case, două apartamente şi 13 terenuri intravilane şi extravilane.

Editor : A.P.