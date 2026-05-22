Poziționare surpriză pe scena politică. Ce fel de partid ar trebui să fie PNL în viziunea lui Bolojan

Ilie Bolojan, președintele PNL, a declarat vineri, la dezbaterea „Modernizarea cu rădăcini istorice”, organizată de Partidul Național Liberal și Institutul pentru Studii Populare, în seria de evenimente care marchează 151 de ani de existență ai partidului, că PNL „trebuie să se definească mai clar ca un partid conservator-liberal”.

„Și eu, la fel ca majoritatea colegilor și invitaților noștri, am fost de acord că un partid puternic are obligația să își privească lucid trecutul pentru a putea construi viitorul.PNL are astăzi curajul unei analize sincere asupra greșelilor și compromisurilor ultimului deceniu. Nu putem construi credibilitate fără adevăr și fără asumare.

Suntem conștienți că avem nevoie de o regândire profundă a culturii organizaționale, în linia principiilor și valorilor care au făcut din PNL unul dintre marile proiecte politice ale României moderne: responsabilitate, muncă, merit, respect pentru libertate și pentru statul construit în interesul cetățeanului”, a declarat Ilie Bolojan la întrunire, potrivit unui comunicat de presă transmis vineri de PNL.

El a mai sps că PNL trebuie să se definească mai clar ca un partid conservator-liberal, care își asumă un proiect de țară puternic.

„PNL trebuie să se definească mai clar ca un partid conservator-liberal, care nu face compromisuri cu practicile și mentalitățile ce au ținut România pe loc. Un partid care își asumă un proiect de țară puternic, modernizator și ancorat în valorile care au construit această națiune.

Modernizarea adevărată nu înseamnă ruperea de identitate sau de rădăcini. Înseamnă să ai puterea să construiești viitorul, păstrând ceea ce are valoare și corectând ceea ce a fost greșit”, a mai spus Ilie Bolojan.

