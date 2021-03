Adina Vălean: Certificatul european nu e un pașaport. Fiecare stat membru va decide condițiile de intrare

Certificatul verde european propus de Comisia Europeană pentru a facilita călătoriile în Uniunea Europeană nu este un pașaport, ci un document unic care să fie recunoscut de toate statele membre, a spus la Digi24 Adina Vălean, comisarul european pentru Transporturi. Ea a explicat că documentul vizează uniformizarea datelor privind vaccinurile și rezultatele testelor, dar că fiecare stat membru va decide condițiile de intrare pe teritoriul său.

„Nu este un pașaport. Este un document unic european, o dovadă pentru o situație în care un cetățen al unui stat membru se poate afla – dacă are un vaccin făcut, dacă are un test PCR negativ, dacă a trecut prin boală și are imunitate naturală”, a spus Vălean la Digi24.

„În momentul de față, cetățenii din România știu că atunci când merg și fac vaccinul, primesc un certificat de vaccinare, sunt introduși într-o bază de date națională. Când fac un test PCR, primesc o dovadă a rezultatului. Aceste documente în România și în alte țări arată complet diferit și atunci când cineva circulă dintr-un stat în altul sunt probleme. Comisia propune standardizare pentru a nu mai întâlni situații în care se solicită acest tip de documente și, dacă nu corespund sau se cer elemente care nu sunt cuprinse în acele documente, poate fi întors din drum.

Intenția e să unificăm formatele, să fie ușor verificate de către statele membre, deci când cineva prezintă certificatul, cel care îl primește să vadă, să verifice autenticitatea lui, pentru a lupta și cu fenomenele de fraudă care au apărut în prezent”, a explicat ea.

„Noi vrem să fie gata începând cu 1 iunie, e pentru vacanța de vară inclusiv. Răspundem unor lucruri care se întâmplă deja în state membre. Am auzit multe țări, în special cele care sunt destinații turistice, vorbind despre introducerea unor cerințe gen certificat pentru ca oamenii să nu mai stea în carantină sau să poată face cu ușurință dovada unui test PCR negativ.

Care vor fi cerințele sau restricțiile statelor membre pentru sezonul de vară rămâne la latitudinea statelor membre, iar acest certificat digital verde face parte dintr-un pachet al Comisiei Europene care dorește să ia și alte măsuri ca să obțină o relaxare a restricțiilor pentru sezonul de vară”, a mai spus Vălean.

„În teorie, statele membre nu vor putea restricționa accesul cetățenilor, care se bucură de principiul liberei circulații în interiorul Uniunii Europene. Dacă un cetățean european vrea să meargă în alt stat european el nu poate fi obligat să nu intre, discuția este despre ce restricții se impun. Poți fi primit doar cu un test PCR negativ și carantină 2 săptămâni, cum e acum, sau dacă statul respectiv hotărăște că pentru cei vaccinați nu se impune carantină, atunci acest certificat va facilita ca persoana respectivă să nu intre în carantină”, a adăugat ea.

„Dacă se va adopta acest regulament propus de Comisie, fiecare stat membru își pune la punct baza de date ca să corespundă cu cerințele certificatului unic, între timp Comisia va face o platformă pentru interoperabilitatea bazelor de date naționale pentru a se face verificarea, iar cei care au și test PCR negativ sau vaccin vor putea cere acest certificat și în formă digitală, și pe hârtie”, a mai spus comisarul european.

Vălean a adăugat că statele membre își vor stabili propriile reguli. De exemplu, este posibil ca unele țări să ceară și dovada unui test PCR negativ, pe lângă dovada vaccinării, iar documentul unic european va include și acest lucru. Cei care nu doresc să obțină un astfel de certificat, dar vor să călătorească, statele membre sunt obligate să ofere o alternativă.

„Cei care nu au putut să se vaccineze sau nu doresc să se vaccineze se vor supune probabil unui alt tip de restricții pe care statul respectiv le cere pentru astfel de situații”, a spus Vălean.

