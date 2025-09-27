Alegeri Republica Moldova 2025. Autoritățile de la Chișinău iau în calcul mai multe scenarii de fraudare a votului

Autoritățile din Republica Moldova iau în calcul mai multe scenarii care includ întreruperea curentului, alarme false cu bombă, atacuri cibernetice, violențe stradale sau acte de vandalism. Guvernul de peste Prut precizeză că nu va admite ca furtul de voturi și acțiunile de destabilizare rusești să devină „lovitură de stat electorală”, potrivit News.ro.

În ceea ce privește posibilele întreruperi ale alimentării cu curent electric, autoritățile de la Chișinău au făcut pregătirile pentru a putea fi continuat procesul de votare. În ziua votului astfel de incidente sunt anunţate de Comisia Electorală în conferinţe, iar furnizorii de electricitate adoptă măsuri suplimentare şi dispun de echipe dedicate disponibile pentru intervenţii.

Scenariul unor alarme false cu bombă a fost luat în vedere de autorități, în contextul în care „tacticile deja folosite în trecut vor fi gestionate prompt de instituţiile de securitate, astfel încât scrutinul să se desfăşoare normal”. Astfel, alertele vor fi comunicate de poliție.

De asemenea, varianta atacurilor cibernetice asupra frontierelor, aeroportului, plăţilor, semnăturii digitale şi comunicaţiilor este luată în calcul, în condițiile în care, în anul 2025, au fost identificate peste 1000 de atacuri cibernetice asupra infrastructurii critice.

Autoritățile acționează și în ceea ce privește prevenirea scurgerilor de date şi al tentativelor de manipulare informaţională, afirmând că "serviciile ruseşti încearcă să compromită sistemul cibernetic guvernamental. Astfel, acestea monitorizează permanent şi comunică transparent pentru a evita panica.

Măsuri au fost luate și referitor la posibilele violențe stradale organizare de persoane instruite în Serbia de GRU. Cu câteva zile înainte de alegeri, autoritățile au reţinut peste 70 de persoane cu vârste între 19 şi 40 de ani, instruite să folosească arme de foc şi să rupă cordoane de poliţie; iar în urma percheziţiilor au fost descoperite arme, bastoane, grenade, corturi, haine de camuflaj şi zeci de mii de euro.

Totodată, observatorii şi alegătorii sunt rugaţi să raporteze imediat orice încercare de încălcare a legii, în contextul în care „Rusia încearcă să recruteze resurse ale aşa-numitului MGB" pentru a comite acțiuni de vandalism sau destabilizare.

Editor : A.R.