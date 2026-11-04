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Primăria Sectorului 6 vrea să construiască o nouă ieșire spre autostrada A1

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Foto Digi24
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Primăria Sectorului 6 intenţionează să reducă aglomeraţia din vestul Sectorului 6 şi să le ofere şoferilor o alternativă la bulevardul Iuliu Maniu. Potrivit primarului Paul Moldovan, în prezent problema este că şoferii care vin de pe strada Preciziei şi vor să ajungă pe Autostrada A1 sunt nevoiţi să întoarcă pe Bd. Iuliu Maniu.

Primarul Sectorului 6 arată că manevra de întoarcere pe Bd. Iuliu Maniu îngreunează traficul într-o zonă deja foarte aglomerată.

Paul Moldovan a menţionat că autoritatea locală propune construirea unui drum nou, pe lângă pasajul peste Centura Bucureştiului (DNCB), care să permită ieşirea directă spre A1, fără întoarcerea pe Iuliu Maniu.

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El a spus că, în plus, împreună cu Primăria comunei Chiajna, autoritatea locală intenţionează să realizeze o legătură între strada Preciziei şi drumul din apropierea căii ferate de centură, paralel cu DNCB.

Paul Moldovan a afirmat că prin acest proiect autoritatea locală câştigă o ieşire mai simplă spre Autostrada A1, mai puţine manevre care încurcă traficul pe Iuliu Maniu, o rută alternativă pentru o parte dintre şoferii care circulă pe străzile Osiei şi Roţii şi o distribuire mai bună a traficului în vestul Capitalei.

El a menţionat că studiul de fezabilitate urmează să fie supus aprobării Consiliului Local al Sectorului 6 în şedinţa următoare.

„Merge mai departe şi proiectul nostru pentru construirea unei piese (piste - n.r.) de biciclete pe Preciziei care să facă joncţiunea cu pistele din parcul Liniei şi cu cele din Iuliu Maniu. Obiectivul nostru este simplu: mai multe variante de circulaţie, mai multe moduri de trafic, mai puţine blocaje şi un acces mai uşor către A1”, a adăugat Paul Moldovan într-o postare pe Facebook.

Editor : B.P.

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