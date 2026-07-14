Autoritatea pentru Supravegherea şi Protecţia Animalelor Bucureşti informează că un un număr de 115 pisici, ţinute în condiţii improprii într-un apartament din Şos. Pantelimon, au fost relocate.

Acţiunea a fost coordonată de poliţiştii Serviciului Protecţia Animalelor din cadrul DGPMB, cu sprijinul ASPA.

„Aceste pisici trăiau de ani de zile împreună, o parte dintre ele nesterilizate, s-au înmulţit necontrolat şi s-a ajuns la acest număr uriaş. Evident, unele au probleme de sănătate. Nu a fost uşor să fie relocate atâtea pisici într-o singură zi, însă totul a decurs bine, a fost o muncă de echipă şi o colaborare foarte bună între autorităţi şi ONG-uri”, informează ASPA, pe pagina sa de Facebook.

Foto: ASPA București Deschide galeria foto

Pisicile au fost preluate de mai multe asociaţii de protecţia animalelor: Asociaţia Sache, Asociaţia One Rescue, Asociaţia Save Our Paws, Asociaţia Ramses, Asociaţia Anda Panda, Asociaţia Help Lăbuş, Asociaţia Red Panda, Asociaţia World Animal Veterinary Emissaries (Center of Hope), Asociaţia Miaunici şi Cuţulici, Asociaţia Suflete Dragi şi Asociaţia Refugiul Maidanezilor.

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Editor : Sebastian Eduard