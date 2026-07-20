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Un bărbat din Gorj a fost arestat după ce a ucis doi pui de pisică: I-a băgat în sac, a legat un bolovan şi i-a aruncat în apă

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pui de pisica
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
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Un bărbat din judeţul Gorj a fost reţinut de poliţiştii de la Biroul pentru Protecţia Animalelor după ce a ucis doi pui de pisică. El a băgat animalele într-un sac de care a legat un bolovan şi a scufundat sacul în apă.

Fapta a avut loc săptămâna trecută, când poliţiştii din cadrul Biroului pentru Protecţia Animalelor Gorj au declanşat ancheta în acest caz.

"Din cercetările efectuate a reieşit că un bărbat de 65 de ani, din oraşul Târgu Cărbuneşti, ar fi ucis, prin înecare, două exemplare feline, în vârstă de aproximativ două luni, introducându-le într-un sac împreună cu un bolovan, pe care ulterior l-ar fi scufundat într-un recipient cu apă", informează, luni, oficialii Poliţiei judeţene Gorj.

Poliţiştii au găsit cadavrele celor doi pui de pisică, acestea fiind ridicate şi transportate la D.S.V.S.A. Gorj, în vederea efectuării necropsiei şi stabilirii cauzei decesului.

Bărbatul de 65 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore şi dus în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Gorj.

Cercetările în acest caz continuă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Cărbuneşti.

Editor : A.P.

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