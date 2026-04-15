Nu mai puțin de 25 de câini, ținuți într-un apartament de bloc din București, în condiții greu de imaginat, au fost salvați de ASPA

A doua zi de Paști, în urma unui apel la 112 care anunța un incendiu într-un apartament din Calea Văcărești (Sector 4), la fața locului au intervenit echipaje ale Secției 14 Poliție și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Incendiul a fost stins fără pagube majore, însă situația descoperită în interior a impus și intervenția polițiștilor de la Serviciul pentru Protecția Animalelor din cadrul DGPMB, arată un comunicat ASPA publicat pe pagina de Facebook.

25 câini într-un apartament

Polițiștii de la Serviciul pentru Protecția Animalelor au constatat că în apartament se aflau 25 de câini de talie mică și medie, ținuți în condiții insalubre, care nu aveau apă și hrană în cantități suficiente, motiv pentru care au emis ordine de plasare în adăpost.

ASPA a intervenit de urgență cu 3 echipaje, care au preluat în siguranță toți cei 25 de câini, în prezența polițiștilor. Ajunși în adăpostul ASPA Bragadiru, s-a constatat că toți câinii erau microcipați și înregistrați în RECS. Medicii i-au evaluat medical și au constatat probleme diverse, precum dermatită, otită, infestare cu purici, deficiențe de vedere, plăgi și fistule la nivelul membrelor, iar unul dintre câini nu se poate deplasa cu membrele posterioare.

Câinii sunt de diferite vârste și rase. Conform datelor înregistrate în RECS, cel mai tânăr are 10 luni, iar cel mai în vârstă are 15 ani.

Ce se întâmplă cu câinii

Ordinele de plasare în adăpost au o valabilitate de 45 de zile, după această perioadă proprietarul poate solicita restituirea câinilor în termen de 30 de zile, dacă plătește sumele cheltuite cu staționarea în adăpost. Dacă în termen de 30 de zile câinii nu sunt restituiți proprietarului, devin disponibili pentru adopție.

Conform ASPA, femeia a adoptat la un moment dat chiar din adăposturile primăriei, în special câini bătrîni sau bolnavi, însă din 2022 i s-au refuzat alte adopții dat fiind condițiile în care se știa că ține animalele. Tot ASPA menționează mai mulți vecini care au oferit informații că respectiva femeie ar avea animale și în alt apartament, pe același palier, la o casă în vecinătate și pe un teren viran din apropiere.

În urma acțiunii Secția 14 Poliție/ISU, pentru că a refuzat accesul forțelor de intervenție în caz de incendiu, femeia a fost condusă pentru un control psihiatric de specialitate.

Conform protocolului, echipele Distrigaz au întrerupt funcționarea gazului pe acea scară de bloc, urmând a se face verificări suplimentare, însă acest lucru este condiționat de accesul tehnicienilor în apartamente.

 

Top Citite
traian basescu peter magyar
1
Traian Băsescu, despre Peter Magyar: Este o copie aproape fidelă a lui Viktor Orban, un...
Ce nu este indicat în a treia zi de Paște 2026. Foto Getty images
2
Când poți spăla rufe în Săptămâna Luminată 2026. Ce nu trebuie să faci în a treia zi de...
simion aur inquam george calin
3
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Hungary Election
4
Primul lider străin care îl atacă pe Peter Magyar după alegerile din Ungaria
55555
5
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la...
Te-ar putea interesa și:
cainia maidanezi mediafax
Percheziții în patru județe într-un dosar privind eutanasierea ilegală a câinilor fără stăpân. Sunt vizate și primării
caini
„Afacerea maidanezul”: miliarde de euro pentru capturare și eutanasie în ultimele trei decenii. Cazul unei comune din Iași
Câine
Vrancea: Peste 73 de câini din adăpostul de la Suraia au fost relocaţi
caini la adapost
Primele măsuri după scandalul de la adăpostul de câini din Vrancea. Trei persoane sub control judiciar
Adapost caini
Percheziții în județul Vrancea, după ce zeci de câini dintr-un adăpost au fost uciși sau maltratați
Recomandările redacţiei
ilie bolojan parlament
Partidele din opoziție promit că dau jos Guvernul, dar nu se înțeleg...
donald trump (3)
„Forma sa cea mai autentică”. Cum încearcă echipa lui Trump să țină...
500151680_1025431209771835_8718037495320737883_n
Șeful ITM București a fost demis după ce a fost surprins la volanul...
alexandru muraru
De ce înfrângerea lui Viktor Orbán este cea mai mare victorie a...
Ultimele știri
Viktor Orban nu va participa la reuniunea informală a Consiliului European din Cipru, după înfrângerea în alegerile parlamentare
Donald Trump, în brațele lui Hristos. Președintele SUA distribuie o nouă imagine generată cu AI, în ciuda controverselor recente
Șefa FMI avertizează: Crizele suprapuse riscă să mențină ridicat prețul energiei. Kristalina Georgieva: Petrolul, scump și în 2027
Citește mai multe
