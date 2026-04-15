Nu mai puțin de 25 de câini, ținuți într-un apartament de bloc din București, în condiții greu de imaginat, au fost salvați de ASPA

A doua zi de Paști, în urma unui apel la 112 care anunța un incendiu într-un apartament din Calea Văcărești (Sector 4), la fața locului au intervenit echipaje ale Secției 14 Poliție și ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Incendiul a fost stins fără pagube majore, însă situația descoperită în interior a impus și intervenția polițiștilor de la Serviciul pentru Protecția Animalelor din cadrul DGPMB, arată un comunicat ASPA publicat pe pagina de Facebook.

25 câini într-un apartament

Polițiștii de la Serviciul pentru Protecția Animalelor au constatat că în apartament se aflau 25 de câini de talie mică și medie, ținuți în condiții insalubre, care nu aveau apă și hrană în cantități suficiente, motiv pentru care au emis ordine de plasare în adăpost.

ASPA a intervenit de urgență cu 3 echipaje, care au preluat în siguranță toți cei 25 de câini, în prezența polițiștilor. Ajunși în adăpostul ASPA Bragadiru, s-a constatat că toți câinii erau microcipați și înregistrați în RECS. Medicii i-au evaluat medical și au constatat probleme diverse, precum dermatită, otită, infestare cu purici, deficiențe de vedere, plăgi și fistule la nivelul membrelor, iar unul dintre câini nu se poate deplasa cu membrele posterioare.

Câinii sunt de diferite vârste și rase. Conform datelor înregistrate în RECS, cel mai tânăr are 10 luni, iar cel mai în vârstă are 15 ani.

Ce se întâmplă cu câinii

Ordinele de plasare în adăpost au o valabilitate de 45 de zile, după această perioadă proprietarul poate solicita restituirea câinilor în termen de 30 de zile, dacă plătește sumele cheltuite cu staționarea în adăpost. Dacă în termen de 30 de zile câinii nu sunt restituiți proprietarului, devin disponibili pentru adopție.

Conform ASPA, femeia a adoptat la un moment dat chiar din adăposturile primăriei, în special câini bătrîni sau bolnavi, însă din 2022 i s-au refuzat alte adopții dat fiind condițiile în care se știa că ține animalele. Tot ASPA menționează mai mulți vecini care au oferit informații că respectiva femeie ar avea animale și în alt apartament, pe același palier, la o casă în vecinătate și pe un teren viran din apropiere.

În urma acțiunii Secția 14 Poliție/ISU, pentru că a refuzat accesul forțelor de intervenție în caz de incendiu, femeia a fost condusă pentru un control psihiatric de specialitate.

Conform protocolului, echipele Distrigaz au întrerupt funcționarea gazului pe acea scară de bloc, urmând a se face verificări suplimentare, însă acest lucru este condiționat de accesul tehnicienilor în apartamente.

Editor : S.S.