Live TV

Bărbat arestat preventiv pentru omor după ce ar fi lovit intenţionat cu maşina o persoană

Data publicării:
barbat cu catuse la maini
Foto: GettyImages

Un bărbat de 42 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru omor şi alte infracţiuni, după ce ar fi lovit intenţionat cu maşina o persoană, care a decedat ulterior, a informat, joi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Brăila, potrivit Agerpres.

Alţi doi bărbaţi au fost plasaţi în arest la domiciliu pentru tentativă la omor calificat.

Potrivit anchetatorilor, faptele au avut loc pe 17 mai 2021, în municipiul Brăila, în contextul unui conflict mai vechi între mai multe persoane. În urma incidentului violent, o persoană şi-a pierdut viaţa, iar alte cinci au fost agresate.

„În urma probatoriului administrat, la data de 17.05.2021, în jurul orei 21:30, bărbatul de 42 de ani, având asupra sa un pistol letal, împreună ceilalţi doi bărbaţi înarmaţi cu diferite obiecte contondente, pe fondul unei stări conflictuale anterioare, s-ar fi deplasat la imobilul situat în municipiul Brăila, cu intenţia de a suprima viaţa persoanelor aflate în acel loc, exercitând în acest sens acte de violenţă asupra a cinci persoane. În acelaşi context, bărbatul de 42 de ani, ar fi executat două focuri de armă în direcţia persoanelor care se aflau în curtea locuinţei, apoi s-ar fi retras în autoturismul folosit pentru a se deplasa la faţa locului, ar fi demarat către poarta de acces a imobilului persoanelor vătămate, lovind o persoană, care a ulterior a decedat”, precizează sursa citată.

În urma cercetărilor efectuate de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Brăila, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore la data de 19 noiembrie, iar ulterior, pe 27 noiembrie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Brăila a dispus arestarea sa preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

Totodată, alţi doi bărbaţi, de 49 şi 64 de ani, au fost plasaţi în arest la domiciliu pentru 30 de zile, fiind cercetaţi pentru tentativă la omor calificat, violare de domiciliu, distrugere şi tulburarea ordinii şi liniştii publice. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
barajul vidraru barajul paltinu
1
Moment istoric: Lacul Vidraru, golit pentru prima dată în 60 de ani. Când va reveni la...
Hotel Furnica
2
Familia Regală a scos la vânzare Hotelul Furnica din Sinaia, la preț de vilă în...
om in vant si ninsoare
3
Vremea se răcește în toată țara: meteorologii au emis o informare de ploi, ninsori și...
diana buzoianu la digi24
4
Ministrul mediului, Diana Buzoianu: este mai ieftin să aruncăm la gunoi decât să...
Red,Telephone,Box,And,Double-decker,Bus,On,Parliament,Square,And
5
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie de un nou document de la anul. Cât costă și...
”O mizerie!” Radu Paraschivescu, revoltat: ”N-a citit 7 cărți în viața lui. Te simți făcut de râs”
Digi Sport
”O mizerie!” Radu Paraschivescu, revoltat: ”N-a citit 7 cărți în viața lui. Te simți făcut de râs”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-11-24T162724.436
Explozie puternică într-un bloc din județul Brăila: mai multe apartamente în flăcări. Echipaje ISU și ambulanțe la fața locului
Hyundai Sonata Police Car. White with blue and yellow markings. Used by the National Police Agency in South Korea. Symbol of law and order in South Ko
Un bărbat a intrat cu mașina în mulțime și a ucis trei persoane. Alți 10 oameni au fost răniți în urma incidentului din Coreea de Sud
barbat catuse arestat
Un bărbat beat a spart cu pumnul parbrizul unei mașini de poliție, după ce a sunat fără motiv la 112. El a fost arestat
Screenshot 2025-11-23 231356
Un autocar în care se aflau 24 de ucraineni a ajuns în șanț, în Brăila. A fost activat Planul Roşu de Intervenţie
Cuțit bucătărie
Un bucătar srilankez beat a încercat să omoare patru conaţionali cu un cuţit, într-un hotel din Brăila
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - CONFERINTA - COOPERAREA IN INDUSTRIA APARARII - RO -
Neclaritățile din CV-ul ministrului Ionuț Moșteanu, după ce și-a...
Vladimir Putin
Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o...
photo-collage.png
Incendiu la Spitalul Județean Reșița: zeci de pacienți evacuați...
lia savonea - inquam - ganea
Lia Savonea, președinta ÎCCJ, a primit casă de protocol de la Guvern...
Ultimele știri
Călcâiul lui Ahile al Rusiei: sancțiuni care ar putea încetini mașinăria de război. „Lucrurile pe care nu le pot produce singuri”
O fetiță de 6 ani a murit, iar alta este în stare gravă după o vizită la dentist. Autoritățile spaniole au deschis o anchetă amplă
Jurnaliștii italieni intră în grevă generală din cauza salariilor. Deplasarea Papei în străinătate nu va fi reflectată în presă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Jane Seymour dezvăluie secretele din spatele siluetei incredibile la 74 de ani. Sfatul prețios pe care l-a...
Cancan
Ce a pățit Mirela din Turnu Măgurele, după ce s-a mutat în Spania. Cum au poreclit-o colegii, după ce au...
Fanatik.ro
ANI îl ”vânează” pe Radu Mazăre până în Madagascar pentru un milion de euro. Povestea contului-fantomă din...
editiadedimineata.ro
Cum încearcă Rusia să modeleze opinia publică din Mexic prin dezinformare anti-SUA
Fanatik.ro
Doliu în MMA! A murit subit: “Lumina ei nu se va stinge niciodată!”. Unde a fost găsită fără suflare
Adevărul
Lecția poloneză pentru România: „Nu cumpărați prea multe tancuri. O dronă de 400 de dolari distruge un tanc...
Playtech
Ciclonul Adel a ajuns în România! Aduce ninsori puternice, primele zone afectate
Digi FM
Lucian Viziru, primele declarații după ce a fost internat în spital trei săptămâni: „Am făcut complicații, a...
Digi Sport
Așteptat pe banca lui Liverpool în locul lui Arne Slot, Jurgen Klopp a semnat!
Pro FM
Producătorul lui John Lennon dezvăluie de ce Yoko Ono urla la ei după sesiunile de studio: „Stăteam ca doi...
Film Now
La 25 de ani, fiica Lui Travolta s-a transformat într-o tânără superbă. Artista Ella Bleu, ședință foto plină...
Adevarul
Ororile unui fals milionar: angaja bone pentru fiul lui, apoi „le bătea, le viola și le droga”. Tinerele...
Newsweek
Când încep să fie livrate pensiile: vineri sau marți? Cum au pierdut pensionarii 710 lei în 2025 fără să știe?
Digi FM
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost...
Digi World
Ce se întâmplă în corp când bei patru cești de cafea pe zi. Studiul care schimbă tot ce știai
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Hugh Jackman, criticat dur după ce și-a asumat relația cu Sutton Foster pe rețelele sociale: „Te-ai gândit...
UTV
Andreea Bălan și Victor Cornea anunță data nunții din 2026. Artista pregătește un dans al mirilor pe o...