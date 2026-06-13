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Bolojan, la 36 de ani de la Mineriadă: Să transmitem generațiilor că statul este întotdeauna de partea cetățeanului, nu împotriva lui

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ilie bolojan face declaratii
Ilie Bolojan. Foto: Inquam Photos / George Călin

Premierul interimar al României susține că Mineriada din 13-15 iunie 1990 a însemnat „violență împotriva propriilor cetățeni” și punctează că „într-o Românie democratică, violența și represiunea nu pot fi niciodată instrumente ale puterii”. Mesajul lui Ilie Bolojan vine la 36 de ani de la violențele din Piața Universității.

„În urmă cu 36 de ani, România a trăit unul dintre cele mai dureroase momente ale începutului său democratic. Mineriada din 13-15 iunie 1990 a însemnat violenţă împotriva propriilor cetăţeni. Oameni care îşi exercitau dreptul la opinie şi la protest au fost bătuţi, umiliţi, arestaţi ilegal şi reduşi la tăcere prin forţă. Au existat morţi, răniţi şi traume care au rămas deschise până astăzi", a transmis Ilie Bolojan, într-un mesaj pe Facebook.

Liderul de la Palatul Victoria a subliniat că „democrația nu înseamnă doar alegeri, ci și respect pentru libertatea de exprimare, pentru drepturile fundamentale și pentru demnitatea fiecărui cetățean”.

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De asemenea, Ilie Bolojan susține că statul are datoria să păstreze via memeoria victimelor și să transmită mai departe generațiilor viitoare că statul trebuie să fie alături de cetățeni, nu împotriva acestora.

„La 36 de ani de la acele evenimente, avem datoria să păstrăm vie memoria victimelor și să transmitem generațiilor tinere că statul trebuie să fie întotdeauna de partea cetățeanului, niciodată împotriva lui. Adevărul, justiția și asumarea trecutului înseamnă respect față de cei care au suferit și despre consolidarea unei democrații în care asemenea abuzuri să nu mai fie posibile niciodată. Astăzi ne înclinăm în fața victimelor Mineriadei. Într-o Românie democratică, violența și represiunea nu pot fi niciodată instrumente ale puterii”, susține Ilie Bolojan.

De asemenea, și președintele României a transmis un mesaj cu ocazia celor 36 de ani de la unul dintre cele mai controversate episoade ale perioadei de tranziție de după căderea regimului comunist. Acesta punctat lipsa verdictului rămâne o pată de nepermis și o restranță care trebuie rezolvată.

„Lipsa unui verdict clar din partea Justiției, la peste trei decenii și jumătate, rămâne o pată de nepermis și o restanță care trebuie rezolvată. Sănătatea morală și solidaritatea unei națiuni se fundamentează și pe înfăptuirea actului de justiție", susține președintele României.

 

Editor : Andreea Rubica

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