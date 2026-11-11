Reacția lui Siegfried Mureșan după ce Nicușor Dan a explicat de ce nu a încredințat formarea guvernului coaliției PNL-USR: „Am înțeles”

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan, fost candidat desemnat pentru funcția de prim-ministru, a răspuns miercuri la afirmațiile președintelui Nicușor Dan, care, în conferința de marți seară, a spus că PNL și USR nu ar fi putut forma un guvern fără sprijinul PSD.

„Mesajul pe care președintele României ni l-a transmis aseară este foarte clar: trebuie să obținem 50% la următoarele alegeri parlamentare, dacă vrem să guvernăm.

Este un mesaj pe care l-am înțeles. Obiectivul nostru este o majoritate fără PSD și fără AUR. Doar așa vom putea moderniza și reforma România, fără a putea fi ținuți pe loc de artificiile celor care vor să țină România pe loc.

Moțiunea de cenzură și tot ce s-a întâmplat de atunci ne-au convins de asta. Pentru asta vom lucra în fiecare zi până la alegerile din anul 2028”, a scris Siegfried Mureșan miercuri, într-un mesaj pe Facebook.

Președintele Nicușor Dan a declarat marți că este o iluzie că PNL și USR, în configurația politică actuală din Parlament, ar fi putut să guverneze fără un dialog cu PSD, chiar dacă el ar fi susținut acest demers.

„Bineînțeles, în mod democratic, o parte dintre români susțin PNL și USR. Mulți dintre ei m-au votat și votul lor a fost decisiv pentru a intra în turul doi și pentru a ajunge în poziția asta. Și le voi fi tot timpul recunoscător. În linii mari, poziția lor este așa: cea mai bună opțiune decât guvernare pentru România este PNL-USR. Perfect. Mai spun: PSD e un partid nociv pentru România, are un istoric, își protejează clientela. Perfect. Dar ei mai spun: dacă președintele ar fi susținut cu adevărat PNL și USR, partidele astea ar fi azi la guvernare. Asta e complet fals!”, a spus președintele, care a continuat: „Pentru că, pur și simplu, 30% e mai mic 50%. Ca să guvernezi o țară trebuie să ai 50% și niciun președinte din nicio țară de democratică nu poate să suplinească diferența între 30% și 50% asta este, ăsta este răspunsul foarte, foarte simplu”.

Editor : B.P.