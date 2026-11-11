Prima reacție a UE la planul de unire dintre România și Republica Moldova. Marta Kos: „Este exclusiv decizia dumneavoastră”

Republica Moldova își poate decide singură viitorul și modul în care va ajunge în Uniunea Europeană. Este răspunsul comisarei europene pentru Extindere, Marta Kos, întrebată dacă unirea cu România ar putea reprezenta un „plan B” pentru integrarea europeană, în cazul în care țara vecină ar întâmpina obstacole în acest proces. Este prima declarație a unui înalt oficial UE privind reîntregirea dintre cele două maluri ale Prutului. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Новая неделя” (n.red. Săptămâna nouă) de la TV8.

„Aceasta este o chestiune asupra căreia doar dumneavoastră puteți decide. Este exclusiv decizia dumneavoastră”, a declarat Marta Kos.

Comisara europeană a menționat că, în prezent, Republica Moldova își armonizează legislația națională cu normele europene pentru a deveni membră a Uniunii Europene: „Dar modul în care veți adera este decizia voastră”.

Anterior, o poziție similară a exprimat și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Comentând discuțiile despre așa-numitul „plan B”, aceasta a declarat că Republica Moldova „trebuie să-și decidă singură viitorul”.

Totodată, șefa Parlamentului European a subliniat că, în pofida tentativelor de destabilizare și a campaniilor de dezinformare, cetățenii Republicii Moldova continuă să susțină parcursul european.

Nicușor Dan și Maia Sandu susțin unirea dintre cele două state

Aminitm, președintele Nicușor Dan a declarat recent că „România este pregătită” în eventualitatea în care cetățenii din Republica Moldova ar susține un proiect de reunificare, după ce președinta de la Chișinău, Maia Sandu, a reluat în spațiul public acest subiect.

La rândul său, președinta Moldovei, Maia Sandu, consideră că reunificarea țării sale cu România ar permite Chișinăului să adere mai repede la Uniunea Europeană. „Acest lucru ne-ar permite să aderăm mai repede la UE și ne-ar putea ajuta”, a declarat Sandu într-un interviu acordat ziarului Le Monde.

Editor : Alexandru Rotaru