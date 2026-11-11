Live TV

Prima reacție a UE la planul de unire dintre România și Republica Moldova. Marta Kos: „Este exclusiv decizia dumneavoastră”

Data publicării:
nicusor dan si maia sandu isi strang mainile
Nicușor Dan a fost primit de Maia Sandu la Palatul Prezidenițal din Chișinău în vara acestui an. Foto: presidency.ro
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Nicușor Dan și Maia Sandu susțin unirea dintre cele două state

Republica Moldova își poate decide singură viitorul și modul în care va ajunge în Uniunea Europeană. Este răspunsul comisarei europene pentru Extindere, Marta Kos, întrebată dacă unirea cu România ar putea reprezenta un „plan B” pentru integrarea europeană, în cazul în care țara vecină ar întâmpina obstacole în acest proces. Este prima declarație a unui înalt oficial UE privind reîntregirea dintre cele două maluri ale Prutului.  Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Новая неделя” (n.red. Săptămâna nouă) de la TV8.

„Aceasta este o chestiune asupra căreia doar dumneavoastră puteți decide. Este exclusiv decizia dumneavoastră”, a declarat Marta Kos.

Comisara europeană a menționat că, în prezent, Republica Moldova își armonizează legislația națională cu normele europene pentru a deveni membră a Uniunii Europene: „Dar modul în care veți adera este decizia voastră”.

Anterior, o poziție similară a exprimat și președinta Parlamentului European, Roberta Metsola. Comentând discuțiile despre așa-numitul „plan B”, aceasta a declarat că Republica Moldova „trebuie să-și decidă singură viitorul”.

Totodată, șefa Parlamentului European a subliniat că, în pofida tentativelor de destabilizare și a campaniilor de dezinformare, cetățenii Republicii Moldova continuă să susțină parcursul european.

Nicușor Dan și Maia Sandu susțin unirea dintre cele două state

Aminitm, președintele Nicușor Dan a declarat recent că „România este pregătită” în eventualitatea în care cetățenii din Republica Moldova ar susține un proiect de reunificare, după ce președinta de la Chișinău, Maia Sandu, a reluat în spațiul public acest subiect.

La rândul său, președinta Moldovei, Maia Sandu, consideră că reunificarea țării sale cu România ar permite Chișinăului să adere mai repede la Uniunea Europeană. „Acest lucru ne-ar permite să aderăm mai repede la UE și ne-ar putea ajuta”, a declarat Sandu într-un interviu acordat ziarului Le Monde.

Editor : Alexandru Rotaru

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ovidiu vanghele
1
Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe în viitor la...
Președintele rus Vladimir Putin.
2
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar...
ANKARA - TURCIA - VIZITA PM - CONFERINTA - 21 MAI 2024
3
Gorghiu, către Bolojan: Când condiţionezi apartenenţa la grupul parlamentar de renunţarea...
2026-11-10-0924
4
Nicușor Dan, conferință de presă maraton la Cotroceni, despre buget, guvernare, AUR...
Price of Water Set To Rise
5
Orașele cu cea mai scumpă apă din România. Unde plătesc oamenii cele mai mari tarife și...
O fostă gimnastă a României s-a călugărit, la 25 de ani. Acum este Maica Ecaterina
Digi Sport
O fostă gimnastă a României s-a călugărit, la 25 de ani. Acum este Maica Ecaterina
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău.
Unirea dintre Republica Moldova și România este mai mult decât un „plan B”, susține premierul de la Chișinău, Vasile Tofan
ed
„Chiar ne separă râul Prut?” Piesă manifest Satoshi-Căpitănescu, după disputa de la Eurovision. Analiză despre unirea dintre români
luca niculescu INSTANT_4_COTROCENI_VICTORIA_016_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Luca Niculescu: O eventuală unire a Republicii Moldova cu România va avea loc când cetățenii ambelor state își vor dori acest lucru
2026-10-20-1871
„Două țări”. Premierul Niculescu refuză să răspundă dacă susține sau nu unirea cu Republica Moldova. Ce spune despre aderarea la UE
EU Commission College Brussels - 13 May 2026
„Vă fac eu cinste cu o băutură”. Promisiune neobișnuită dată de un comisar european unui jurnalist din Republica Moldova
Recomandările redacţiei
hackeri
Schimbul de mesaje dintre România și NATO, dar și cu UE, interceptat...
profimedia-1151453281
Șoferul român reținut în cazul tragediei din Bulgaria va fi eliberat...
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată...
Adrian Nica
Șeful ANAF anunță că toţi contribuabilii vor fi clasificaţi în...
Ultimele știri
Camera Deputaților a aprobat înființarea Comisiei de anchetă pentru zborurile Mykonos-Nordis cerută de USR și PNL
A doua zi de negocieri cu ușile închise de la Abu Dhabi a durat doar două ore. Miza reală - garanțiile de securitate pentru Ucraina
Drone care vizau un port petrolier din Rusia au pus în alertă trei state NATO. Avioane de vânătoare au decolat de urgenţă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a păstrat rochia de mireasă peste 30 de ani, fără să deschidă cutia. Când fiica ei a vrut să o probeze...
Cancan
1.000 lei amendă pentru toți șoferii din București care fac această greșeală în 2026. Majoritatea cred că e...
Fanatik.ro
Nicușor Dan, gest rar! Și-a anunțat prezența la meciul echipei naţionale
editiadedimineata.ro
Peste 2.000 de conturi raportate pentru dezinformare, după atacul din Cracovia
Fanatik.ro
Polonia a naturalizat un fotbalist cu doar 4 zile înaintea meciului cu România!
Adevărul
Cum au transformat localnicii din „Sahara Olteniei” terenurile neroditoare în venituri de sute de euro pe an
Digieconomic
Zilele libere legale din noiembrie și decembrie 2026. Cine beneficiază și cum sunt plătite
Digi FM
"Nu credeam că veți deveni și mai ticălos. Sunteți o rușine pentru România onestă". Tudor Chirilă, vehement...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții! Și-a anunțat candidatura, iar francezii sunt gata să-l voteze drept înlocuitor al lui...
Pro FM
Celine Dion își arată dragostea pentru Metallica! A trăit din plin concertul trupei, alături de gemenii ei...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Parcă a întinerit! Soția lui Pierce Brosnan, elegantă la 63 de ani, într-o rochie subțire de satin: "007 ar...
Adevarul
Poate Nicușor Dan să interzică presei accesul la Cotroceni? Ce spune legea și ce președinți au mai blocat...
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care primesc pensia pe card. „Banii, transferați”. Când ajung pe card
Digi FM
De ce chelnerii îți iau farfuria înainte ca ceilalți de la masă să termine de mâncat. Ce spune, de fapt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
De ce nu trebuie să lași jucăriile câinelui în curte în luna noiembrie. Un parazit periculos poate fi fatal
Film Now
Cum au convins-o doi actori celebri pe Judi Dench să joace în filmele lor. „Sunt mult prea ușor de cucerit”
UTV
Adela Popescu a dezvăluit cum este Radu Vâlcan în spatele camerelor și ce diferență există între ei. „El este...