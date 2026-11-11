Live TV

Șeful ANAF anunță că toţi contribuabilii vor fi clasificaţi în funcţie de riscul fiscal până la sfârşitul anului 2027

Data publicării:
Adrian Nica
Adrian Nica, șeful ANAF. Foto: Inquam Photos
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) îşi propune ca, până la sfârşitul anului 2027, să clasifice toţi contribuabilii administraţi în funcţie de riscul fiscal, în trei categorii - risc mic, mediu şi ridicat -, urmând ca tratamentul aplicat acestora să fie diferenţiat în funcţie de comportamentul fiscal, a anunţat miercuri preşedintele ANAF, Adrian Nica.

„Anul 2027, la nivelul ANAF-ului, se va încheia cu clasificarea tuturor contribuabililor administraţi. Adică, fiecare societate comercială va avea risc mic, mediu sau ridicat. Ne propunem, de asemenea, în anul 2027, să tratăm diferit contribuabilii cu risc ridicat faţă de contribuabilii cu risc scăzut. De ce? Contribuabilii cu risc scăzut sunt acei contribuabili pe care îi definim contribuabili oneşti. Sunt cei care ne ajută să realizăm planul de încasări la ANAF. Sunt cei care suportă de fiecare dată orice creştere de taxe. Sunt cei care ne ajută în conformarea voluntară", a afirmat Nica, la conferinţa "Bugetul şi fiscalitatea anului 2027", organizată de CursDeGuvernare, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, ANAF a trecut în acest an de la programe de control şi analize de risc realizate la nivel judeţean la un sistem centralizat, care permite corelarea informaţiilor fiscale şi contabile ale contribuabililor.

„La nivelul judeţului, practic, am trecut de la 40 şi ceva de ANAF-uri la un singur ANAF centralizat. Astăzi, structura noastră de DGMR, de analiză centralizată a datelor, poate procesa cu ajutorul sistemelor pe care le-am implementat şi le-am recepţionat toate datele şi informaţiile legate de contribuabil", a explicat preşedintele ANAF.

Acesta a precizat că analiza riscului fiscal va ţine cont inclusiv de istoricul administratorilor societăţilor comerciale.

„Ne propunem ca la sfârşitul anului viitor tratamentul către contribuabil să fie în funcţie de comportamentul lui fiscal în baza noastră de date. Comportamentul acesta fiscal vizează inclusiv istoricul administratorului. Nu putem să tratăm un contribuabil care are aceeaşi firmă de 30 de ani, îşi plăteşte taxele, dările, la fel ca pe acel contribuabil care are, în ultimii 10 ani, între 80 şi 100 de firme fie vândute cu datorii, fie abandonate în diverse proceduri", a subliniat Nica.

În prezent, structura de analiză de risc a ANAF a identificat aproximativ 1.800 de societăţi comerciale cu risc fiscal ridicat, informaţiile fiind transmise structurilor de control pentru efectuarea inspecţiilor fiscale.

„Spre exemplu, astăzi când discut cu dumneavoastră, structura noastră de analiză de risc a stabilit în jur de 1.800 de societăţi comerciale cu risc ridicat. Aceste analize au fost trimise structurilor de control, iar planul de control al ANAF se bazează pe introducerea în inspecţie fiscală a acestor societăţi", a declarat şeful Fiscului.

Totodată, ANAF a transmis aproximativ 7.000 de notificări contribuabililor cu risc mediu, în urma analizei comportamentului fiscal din anul 2024. Nica a recunoscut că unele notificări nu au fost suficient explicate şi a anunţat că acestea vor fi personalizate pentru fiecare societate comercială.

„Unele din aceste notificări nu au fost explicitate suficient de ANAF. Dar, aceste 6.800-7.000 de notificări care s-au dat, au fost date către contribuabilii cu risc mediu. S-au trimis, cu urmare a comportamentului de la nivelul anului 2024", a precizat acesta.

Preşedintele ANAF a arătat că instituţia intenţionează să organizeze, în 2027, cursuri gratuite, atât fizice, cât şi online, pentru contribuabili şi profesioniştii din domeniul fiscal şi contabil, în vederea explicării modului în care sunt corelate datele din declaraţiile depuse.

„Ne propunem în 2027 să facem cât mai multe cursuri fizice şi online gratuite cu contribuabili şi cu profesioniştii din domeniu, cărora să le explicăm ce date corelăm, ce comparaţii facem între documentele depuse, deoarece ne dorim o mai mare acurateţe a datelor", a afirmat Nica.

El a mai anunţat că ANAF va publica în cursul lunii noiembrie prima metodologie de control fiscal, destinată sectorului agricol, document care va fi revizuit anual, în funcţie de jurisprudenţă.

„Vom publica prima metodologie de control a ANAF-ului pe agricultură. Îl vom publica pe pagina ANAF-ului. Ea va fi revizuită la fiecare sfârşit de an în funcţie de jurisprudenţa anului respectiv şi ne propunem ca anul viitor să avem metodologii de control unde, evident, o să implicăm şi lumea universitară pe fiecare domeniu de activitate", a adăugat preşedintele ANAF.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ovidiu vanghele
1
Nicușor Dan i-a interzis jurnalistului Ovidiu Vanghele să mai participe în viitor la...
Președintele rus Vladimir Putin.
2
Un apel telefonic către Putin a declanșat cea mai profundă ruptură în Europa: „Nu ar...
ANKARA - TURCIA - VIZITA PM - CONFERINTA - 21 MAI 2024
3
Gorghiu, către Bolojan: Când condiţionezi apartenenţa la grupul parlamentar de renunţarea...
2026-11-10-0924
4
Nicușor Dan, conferință de presă maraton la Cotroceni, despre buget, guvernare, AUR...
profimedia-1151452558
5
Haos pe autostrada Trakia: 11 morți într-un accident cu 86 de mașini. Un român, în stare...
O fostă gimnastă a României s-a călugărit, la 25 de ani. Acum este Maica Ecaterina
Digi Sport
O fostă gimnastă a României s-a călugărit, la 25 de ani. Acum este Maica Ecaterina
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Termen de prescripție datorii. Sursa Foto Getty Images
Ministerul Finanțelor a activat mecanismul de 2 miliarde de lei pentru datoriile locale. Termenul pentru depunerea cererilor
anaf captura
ANAF trimite notificări pentru „taxa pe lux”. Sunt vizați proprietarii de case și mașini scumpe
anaf captura
Recuperarea datoriilor fiscale între România și alte state: ANAF pregătește modificări privind verificarea debitorilor
anaf captura
Precizările ANAF despre recuperarea datoriei de 14 milioane de lei de la PNL: Procedurile, aplicate în mod unitar, nediscriminatoriu
adrian tutuianu_govro
Șeful AEP, despre recuperarea celor 14 milioane de lei de la PNL: „Am revenit la ANAF”
Recomandările redacţiei
profimedia-1151453281
Șofer de TIR român reținut după accidentul grav din Bulgaria. Cum...
Remus Ștefureac, director INSCOP, la In Fața ta FOTO Captură video
Pe cine ar vota românii la alegerile din 2028. Evoluție neașteptată...
alexandru nazare inquam octav ganea
Alexandru Nazare: Ideea unei duble contabilități e falsă. Deficitul...
centrala nucleara cernavoda profimedia
Ambele reactoare de la Cernavodă vor funcționa la putere nominală din...
Ultimele știri
Studiu Oxford: zeci de decese ale străinilor aflați în detenție în Grecia nu apar în statisticile oficiale ale poliției
Răspunsul lui Nazare la propunerea ministrului Florin Barbu de reducere a TVA la alimente la 9%: „Bugetul țării să rămână în echilibru”
Cine ar trebui să răspundă pentru violența din școli. Ce arată un sondaj INSCOP despre responsabilitatea părinților și a profesorilor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Și-a păstrat rochia de mireasă peste 30 de ani, fără să deschidă cutia. Când fiica ei a vrut să o probeze...
Cancan
Fostul iubit al Rocsanei Marcu, 'executat' de propriul șofer în Seychelles! Lovitură ca-n filme, cu milioane...
Fanatik.ro
Polonia a naturalizat un fotbalist cu doar 4 zile înaintea meciului cu România!
editiadedimineata.ro
Peste 2.000 de conturi raportate pentru dezinformare, după atacul din Cracovia
Fanatik.ro
Marius Corbu, culisele convocării în premieră a celui mai în formă român din cupele europene. De ce l-a...
Adevărul
Cum au transformat localnicii din „Sahara Olteniei” terenurile neroditoare în venituri de sute de euro pe an
Digieconomic
Zilele libere legale din noiembrie și decembrie 2026. Cine beneficiază și cum sunt plătite
Digi FM
"Nu credeam că veți deveni și mai ticălos. Sunteți o rușine pentru România onestă". Tudor Chirilă, vehement...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Surpriză de proporții! Și-a anunțat candidatura, iar francezii sunt gata să-l voteze drept înlocuitor al lui...
Pro FM
Nick Cannon, despre conflictul cu Eminem, după certurile dintre rapper și Mariah Carey: „Mi-a desconsiderat...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Bruce Willis, tot mai afectat de demență. Actorul "trăiește în lumea lui": "Uneori pare un bebeluș care...
Adevarul
Poate Nicușor Dan să interzică presei accesul la Cotroceni? Ce spune legea și ce președinți au mai blocat...
Newsweek
Casa de Pensii, anunț pentru pensionarii care primesc pensia pe card. „Banii, transferați”. Când ajung pe card
Digi FM
De ce chelnerii îți iau farfuria înainte ca ceilalți de la masă să termine de mâncat. Ce spune, de fapt...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce alcoolul îți afectează organismul mai puternic pe măsură ce înaintezi în vârstă, chiar dacă bei la fel
Digi Animal World
„Sforăie ca un om”. Imagini virale cu o pisică care doarme buștean. Videoclipul a strâns peste 50 de milioane...
Film Now
A murit Toukie Smith, mama gemenilor lui Robert De Niro. Starul din Taxi Driver și actrița din Miami Vice au...
UTV
Adela Popescu a dezvăluit cum este Radu Vâlcan în spatele camerelor și ce diferență există între ei. „El este...