Șeful ANAF anunță că toţi contribuabilii vor fi clasificaţi în funcţie de riscul fiscal până la sfârşitul anului 2027

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) îşi propune ca, până la sfârşitul anului 2027, să clasifice toţi contribuabilii administraţi în funcţie de riscul fiscal, în trei categorii - risc mic, mediu şi ridicat -, urmând ca tratamentul aplicat acestora să fie diferenţiat în funcţie de comportamentul fiscal, a anunţat miercuri preşedintele ANAF, Adrian Nica.

„Anul 2027, la nivelul ANAF-ului, se va încheia cu clasificarea tuturor contribuabililor administraţi. Adică, fiecare societate comercială va avea risc mic, mediu sau ridicat. Ne propunem, de asemenea, în anul 2027, să tratăm diferit contribuabilii cu risc ridicat faţă de contribuabilii cu risc scăzut. De ce? Contribuabilii cu risc scăzut sunt acei contribuabili pe care îi definim contribuabili oneşti. Sunt cei care ne ajută să realizăm planul de încasări la ANAF. Sunt cei care suportă de fiecare dată orice creştere de taxe. Sunt cei care ne ajută în conformarea voluntară", a afirmat Nica, la conferinţa "Bugetul şi fiscalitatea anului 2027", organizată de CursDeGuvernare, în parteneriat cu Academia de Studii Economice din Bucureşti, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, ANAF a trecut în acest an de la programe de control şi analize de risc realizate la nivel judeţean la un sistem centralizat, care permite corelarea informaţiilor fiscale şi contabile ale contribuabililor.

„La nivelul judeţului, practic, am trecut de la 40 şi ceva de ANAF-uri la un singur ANAF centralizat. Astăzi, structura noastră de DGMR, de analiză centralizată a datelor, poate procesa cu ajutorul sistemelor pe care le-am implementat şi le-am recepţionat toate datele şi informaţiile legate de contribuabil", a explicat preşedintele ANAF.

Acesta a precizat că analiza riscului fiscal va ţine cont inclusiv de istoricul administratorilor societăţilor comerciale.

„Ne propunem ca la sfârşitul anului viitor tratamentul către contribuabil să fie în funcţie de comportamentul lui fiscal în baza noastră de date. Comportamentul acesta fiscal vizează inclusiv istoricul administratorului. Nu putem să tratăm un contribuabil care are aceeaşi firmă de 30 de ani, îşi plăteşte taxele, dările, la fel ca pe acel contribuabil care are, în ultimii 10 ani, între 80 şi 100 de firme fie vândute cu datorii, fie abandonate în diverse proceduri", a subliniat Nica.

În prezent, structura de analiză de risc a ANAF a identificat aproximativ 1.800 de societăţi comerciale cu risc fiscal ridicat, informaţiile fiind transmise structurilor de control pentru efectuarea inspecţiilor fiscale.

„Spre exemplu, astăzi când discut cu dumneavoastră, structura noastră de analiză de risc a stabilit în jur de 1.800 de societăţi comerciale cu risc ridicat. Aceste analize au fost trimise structurilor de control, iar planul de control al ANAF se bazează pe introducerea în inspecţie fiscală a acestor societăţi", a declarat şeful Fiscului.

Totodată, ANAF a transmis aproximativ 7.000 de notificări contribuabililor cu risc mediu, în urma analizei comportamentului fiscal din anul 2024. Nica a recunoscut că unele notificări nu au fost suficient explicate şi a anunţat că acestea vor fi personalizate pentru fiecare societate comercială.

„Unele din aceste notificări nu au fost explicitate suficient de ANAF. Dar, aceste 6.800-7.000 de notificări care s-au dat, au fost date către contribuabilii cu risc mediu. S-au trimis, cu urmare a comportamentului de la nivelul anului 2024", a precizat acesta.

Preşedintele ANAF a arătat că instituţia intenţionează să organizeze, în 2027, cursuri gratuite, atât fizice, cât şi online, pentru contribuabili şi profesioniştii din domeniul fiscal şi contabil, în vederea explicării modului în care sunt corelate datele din declaraţiile depuse.

„Ne propunem în 2027 să facem cât mai multe cursuri fizice şi online gratuite cu contribuabili şi cu profesioniştii din domeniu, cărora să le explicăm ce date corelăm, ce comparaţii facem între documentele depuse, deoarece ne dorim o mai mare acurateţe a datelor", a afirmat Nica.

El a mai anunţat că ANAF va publica în cursul lunii noiembrie prima metodologie de control fiscal, destinată sectorului agricol, document care va fi revizuit anual, în funcţie de jurisprudenţă.

„Vom publica prima metodologie de control a ANAF-ului pe agricultură. Îl vom publica pe pagina ANAF-ului. Ea va fi revizuită la fiecare sfârşit de an în funcţie de jurisprudenţa anului respectiv şi ne propunem ca anul viitor să avem metodologii de control unde, evident, o să implicăm şi lumea universitară pe fiecare domeniu de activitate", a adăugat preşedintele ANAF.

Editor : M.B.