Cătălin Predoiu: Evaluarea Schengen confirmă profilul profesionist al României

Prima evaluare a României ca stat Schengen cu drepturi depline confirmă profilul profesionist al ţării noastre ca membru al acestui spaţiu şi deschiderea spre un dialog constructiv pe parcursul procesului de implementare a măsurilor necesare, afirmă ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu.

Acesta a avut vineri o întrevedere cu o delegaţie a Comisiei Europene, condusă de Olivier Onidi, coordonatorul Schengen, care efectuează o vizită de lucru în România.

„Această vizită are loc în contextul dialogului strategic organizat în urma primei evaluări Schengen periodice derulate în România, în calitate de stat Schengen cu drepturi depline, în lunile septembrie şi octombrie 2025, pentru o mai bună coordonare în procesul de monitorizare ulterioară a progreselor, înainte de adoptarea raportului de evaluare de către Comisia Europeană”, informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne.

În cadrul discuţiei, Olivier Onidi a evidenţiat nivelul foarte bun al implementării acquis-ului Schengen în România, atitudinea deschisă şi constructivă a autorităţilor române pe întreg procesul de evaluare, ce reconfirmă că ţara noastră este un partener de încredere, care nu numai că implementează corect acquis-ul Schengen, ci şi contribuie activ la funcţionarea sa, în special prin rezerva naţională de experţi pentru evaluări Schengen, poziţionând-o pe primul loc în rândul statelor membre.

Potrivit comunicatului, Olivier Onidi a subliniat numărul mare de bune practici identificate în cadrul evaluării, în special mecanismul de Guvernanţă Schengen şi cel de control al calităţii în România, dar şi situaţia extrem de apreciată a lipsei de constatări neconforme în domeniile managementului frontierei şi returnării.

Ministrul român de Interne a punctat, la rândul său, că, la fel ca toate celelalte state membre, şi România se confruntă cu un deficit de resurse umane şi abordează cu toată seriozitatea acest aspect, la fel ca şi îmbunătăţirea continuă a utilizării instrumentelor europene disponibile.

Un alt subiect abordat a vizat stadiul implementării Pactului privind Migraţia şi Azilul, aflat în legătură directă cu mecanismul naţional de Guvernanţă Schengen, cu utilizarea deplină a fondurilor europene disponibile.

„La finalul întâlnirii a fost reiterat angajamentului părţii române pentru implementarea deplină şi comprehensivă a tuturor obligaţiilor asumate în calitate de stat membru, în beneficiul funcţionării spaţiului comun fără controale la frontierele interne”, arată sursa citată. Coordonatorul Schengen a subliniat întreaga deschidere a Comisiei Europene la dialog şi sprijinirea deplină a procesului de implementare.

