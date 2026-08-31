Cinci copii bolnavi și rudele lor, evacuați din Fâșia Gaza cu un avion militar românesc. Anunțul MAE

România a participat luni la evacuarea medicală a cinci copii bolnavi din Fâșia Gaza și a unor membri ai familiilor acestora. În total, 20 de persoane au fost evacuate în cadrul celui de-al 12-lea zbor umanitar de acest tip, potrivit Ministerului Afacerilor Externe.

„Ministerul Afacerilor Externe, în strânsă colaborare cu Ministerul Apărării Naționale (MApN) și Ministerul Afacerilor Interne (MAI) – Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU), precum și cu Ministerul Sănătății, în coordonare cu structurile dedicate ale Comisiei Europene, a realizat luni, 31 august 2026, o nouă operațiune de evacuare medicală de urgență (MEDEVAC) din Fâșia Gaza”, a transmis MAE.

Potrivit instituției, transportul reflectă angajamentele asumate de România în cadrul Consiliului de Pace de la Washington și a vizat evacuarea a cinci pacienți pediatrici vulnerabili, care au nevoie de îngrijiri medicale specializate de urgență, împreună cu membri ai familiilor lor.

În total, 20 de persoane au fost evacuate.

Misiune cu un avion C-130 Hercules și o echipă SMURD

Operațiunea a fost coordonată de MAE și a beneficiat de sprijinul Ambasadei României la Tel Aviv. Echipa diplomatică și consulară a fost prezentă pe Aeroportul Ramon din Eilat pentru a acorda asistență consulară și pentru a asigura coordonarea logistică.

La operațiune a participat, în calitate de observator, și Ambasada SUA la Ierusalim.

La bordul aeronavei s-a aflat o echipă medicală SMURD, care a asigurat monitorizarea și asistența pacienților pe întreaga durată a deplasării.

Misiunea s-a desfășurat sub egida Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene (UCPM), în strânsă cooperare cu Organizația Mondială a Sănătății (OMS), pe ruta Otopeni – Aeroportul Ramon (Eilat), Israel – Otopeni.

Transportul a fost efectuat cu o aeronavă C-130 Hercules a Forțelor Aeriene Române.

Doi copii vor fi tratați în România, iar trei vor fi transferați în Belgia

După sosirea la București, doi dintre copii, împreună cu aparținătorii lor, vor beneficia de tratament medical de specialitate în unități spitalicești din România.

Ceilalți trei pacienți pediatrici și aparținătorii lor vor fi transferați în Belgia.

MAE a reafirmat angajamentul României de a continua sprijinul acordat populației civile grav afectate de criza umanitară din Fâșia Gaza, în strânsă cooperare cu partenerii internaționali.

Editor : Ș.A.