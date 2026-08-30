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MAE anunţă că nu există români şi nici solicitări de asistenţă consulară primite în cazul feribotului scufundat în nordul Ciprului

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Foto: Profimedia
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Ministerul Afacerilor Externe anunţă că nu există cetăţeni români şi nici solicitări de asistenţă consulară primite, până în acest moment, după scufundarea feribotului în partea de nord a Ciprului.

„Din verificări, nu există cetăţeni români şi nu avem solicitări de asistenţă consulară primite până în acest moment”, a transmis purtătorul de cuvânt a MAE, Andrei Ţărnea, pentru News.ro.

Cel puţin şapte persoane au murit a murit duminică după ce un feribot cu circa 270 de persoane la bord a naufragiat în largul coastelor din partea de nord a Ciprului, a anunţat administraţia autoproclamatei „Republici Turce a Ciprului de Nord” (RTCN), relatează AFP şi Reuters.

Şapte persoane au decedat, iar 23 sunt date dispărute,  a declarat Tufan Erhürman, liderul RTCN, conform CNN Türk. Nava s-a răsturnat şi s-a scufundat la o adâncime de 514 metri, a precizat el.

Până în prezent, 244 de persoane au fost recuperate din apă, inclusiv cele decedate. Poliţia conduce ancheta.

Editor : Liviu Cojan

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