MAE anunţă că nu există români şi nici solicitări de asistenţă consulară primite în cazul feribotului scufundat în nordul Ciprului

Ministerul Afacerilor Externe anunţă că nu există cetăţeni români şi nici solicitări de asistenţă consulară primite, până în acest moment, după scufundarea feribotului în partea de nord a Ciprului.

„Din verificări, nu există cetăţeni români şi nu avem solicitări de asistenţă consulară primite până în acest moment”, a transmis purtătorul de cuvânt a MAE, Andrei Ţărnea, pentru News.ro.

Cel puţin şapte persoane au murit a murit duminică după ce un feribot cu circa 270 de persoane la bord a naufragiat în largul coastelor din partea de nord a Ciprului, a anunţat administraţia autoproclamatei „Republici Turce a Ciprului de Nord” (RTCN), relatează AFP şi Reuters.

Şapte persoane au decedat, iar 23 sunt date dispărute, a declarat Tufan Erhürman, liderul RTCN, conform CNN Türk. Nava s-a răsturnat şi s-a scufundat la o adâncime de 514 metri, a precizat el.

Până în prezent, 244 de persoane au fost recuperate din apă, inclusiv cele decedate. Poliţia conduce ancheta.

Editor : Liviu Cojan