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Thailanda schimbă regulile pentru turiștii europeni: șederea fără viză, redusă drastic din 15 septembrie

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resort in thailanda
FOTO: Profimedia Images
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Thailanda va reduce, începând cu 15 septembrie, de la 60 la 30 de zile perioada în care cetățenii statelor Uniunii Europene pot rămâne în țară fără viză. Decizia autorităților de la Bangkok ar fi fost luată în urma mai multor infracțiuni intens mediatizate în care au fost implicați cetățeni străini.

Măsura a fost luată în calcul încă din luna mai, însă autoritățile au confirmat acum că aceasta va intra în vigoare la 15 septembrie, scrie Euronews.

Thailanda a anunțat că va limita la 30 de zile călătoriile fără viză pentru turiștii proveniți din peste 60 de țări și teritorii. Euronews Travel a relatat anterior că decizia ar fi fost determinată de o serie de infracțiuni intens mediatizate în care au fost implicați cetățeni străini.

Presa locală a relatat despre mai multe arestări recente ale unor străini acuzați de diverse infracțiuni, de la trafic de droguri și de persoane în scopul exploatării sexuale până la administrarea fără autorizațiile necesare a unor afaceri, inclusiv hoteluri și școli.

Cu toate acestea, turismul este esențial pentru economia Thailandei, reprezentând peste 10% din produsul intern brut al țării. Thailanda rămâne, de asemenea, una dintre cele mai vizitate destinații din Asia.

În prezent, cetățenii din peste 90 de țări, inclusiv cei din cele 29 de state ale Spațiului Schengen, pot rămâne în Thailanda fără viză timp de până la 60 de zile.

Peste două săptămâni însă, perioada va fi redusă la 30 de zile pentru cetățenii din mai mult de 60 dintre aceste țări, inclusiv pentru cei din statele Uniunii Europene.

Departamentul pentru afaceri consulare al Ministerului thailandez de Externe nu a anunțat încă ce regim va fi aplicat călătorilor din alte aproximativ 20 de țări.

În schimb, cetățenii din Peru, Brazilia și Coreea de Sud vor beneficia, în mod neobișnuit, de o perioadă mai lungă de ședere fără viză. De la jumătatea lunii septembrie, aceștia vor putea rămâne în Thailanda timp de 90 de zile, față de 60 de zile în prezent.

Totuși, nu sunt doar vești proaste pentru turiștii europeni. După cum a relatat anterior Euronews Travel, persoanele care intră în țară fără viză vor putea solicita o singură prelungire a șederii, acordarea acesteia rămânând la latitudinea unui ofițer de imigrare.

O altă variantă este obținerea vizei Destination Thailand Visa (DTV), care permite șederi de până la 180 de zile la fiecare intrare în țară și poate fi prelungită cu încă 180 de zile.

Există însă o condiție importantă: solicitanții trebuie să demonstreze că dețin într-un cont bancar cel puțin 500.000 de bahți, echivalentul a aproximativ 13.000 de euro. În cazul celor care lucrează de la distanță, este necesară și dovada că sunt angajați în afara Thailandei.

Thailanda a primit aproape 21 de milioane de vizitatori străini de la începutul anului 2026. Numărul acestora este însă cu 3% mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, continuând tendința potrivit căreia turismul nu a revenit încă la nivelurile înregistrate înaintea pandemiei.

Editor : Ș.A.

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