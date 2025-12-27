Live TV

Exclusiv „Copleșită” de eticheta de Primă Doamnă: „Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicușor Dan”

Mirabela Grădinaru.
Mirabela Grădinaru. Foto: Profimedia

Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, a spus la Digi24 că se simte „copleșită” de eticheta de Primă Doamnă care i-a fost pusă după alegerile prezidențiale. Se implică în cauze sociale, la fel cum făcea și înainte ca Dan să devină președinte, își păstrează locul de muncă și stilul vestimentar.

„Recunosc că mă simt copleșită, recunosc că nu mi-am nu mi-am pus această etichetă. M-am implicat în câteva acțiuni în această perioadă, dar am făcut-o așa cum făceam și înainte de a ca Nicușor să-și schimbe jobul”, a spus ea la emisiunea „La cină”.

„Întotdeauna am participat la acțiuni ale Asociației Salvați Bucureștiul, fie în stradă, fie în cadrul proiectelor pe care le-am dezvoltat și derulat de-a lungul timpului. Eu chiar cred în implicarea fiecăruia dintre noi într-o cauză în care crede. Adică, dacă România se va ridica - și eu sper să se ridice acolo unde își merită locul - o va face datorită oamenilor. Și când fac referire la oameni, fiecare gest pe care noi îl facem, fie în casă, fie în cartierul în care locuim sau în comunitatea din care facem parte, asta va transforma România”, a spus ea.

Grădinaru a povestit că unii oameni au așteptări noi de la ea, după ce Dan a devenit președinte.
„De exemplu, cineva îmi spunea la birou că ar trebui să-mi schimb schimb stilul vestimentar și zic: de ce? Da, dacă-l însoțesc pe domnul președinte, da, din respect pentru pentru instituția prezidențială, consider că trebuie să port o anumită ținută. Dar în viața mea privată, personală, nu văd de ce ar trebui să fac modificări radicale”, a spus Grădinaru.

Ea recunoaște că evită eticheta de „Primă Doamnă”.

„Am mai intrat pe rețele de socializare și am văzut foarte multe etichete. Și atunci da, evit. Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viața lui Nicușor Dan”, a spus ea.

Grădinaru a mai spus că nu reununță la locul de muncă, în condițiile în care lucrează de 19 ani în aceeași companie.

„Este singurul job, dar în cadrul acestei companii am schimbat mai multe poziţii şi mai multe direcţii, adică nu am rămas în aceeaşi direcţie, nu am rămas pe aceeaşi poziţie şi tot timpul am luat-o de la capăt pentru că, da, cultura este aceeaşi, dar domeniile sunt diferite”, a spus ea.

