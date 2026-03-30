Răspunsul lui Nicușor Dan, întrebat despre posibila implicare a României în misiunile de deminare din Ormuz: „Nu suntem încă acolo”

Randare 3D a unei hărţi topografice a Strâmtorii Ormuz, Golful Persic.Foto: Getty Images

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni seară, că sunt mai multe ţări care au pregătit planuri de a interveni pentru deminare în Strâmtoarea Ormuz, după încetarea focului, însă apreciază că „nu suntem încă acolo”.

„Aşa cum Coaliţia de Voinţă, vorbim de Ucraina, a lucrat în mod consistent şi are planuri de acţiune, care presupun însă o încetare a focului, exact acelaşi lucru se conturează în ceea ce priveşte Strâmtoarea Ormuz”, a declarat șeful statului.

Nicușor Dan a explicat că, deşi sunt făcute planuri pentru o intervenţie în zonă, după încetarea conflictului, „nu suntem încă acolo”.

„Sunt ţările care s-au angajat să facă asta (acţiuni de deminare – n.r.), în beneficiul lor şi a economiei mondiale, care au început să facă planuri şi scenarii pentru momentul în care o să fie o încetare a focului. Nu suntem încă acolo”, a spus Nicuşor Dan.

În 20 martie, preşedintele anunţa că România se alătură Marii Britanii, Franţei, Germaniei, Italiei, Olandei şi Japoniei în eforturile de a contribui la securizarea Strâmtorii Ormuz.

„România îşi păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu şi lucrăm alături de partenerii internaţionali pentru dezescaladare”, dădea atunci asigurări preşedintele.

Ministrul Apărării, Radu Miruţă, a anunţat că România poate participa la dezescaladarea situaţiei din Strâmtoarea Ormuz cu ofiţeri de stat major, cu schimb de informaţii sau chiar „cu personal care a căpătat experienţă în ultimii ani pe zona de deminare”, după incidentele care au apărut în Marea Neagră.

Preşedintele a declarat şi săptămâna trecută că, în privinţa implicării României în asigurarea securităţii din Strâmtoarea Ormuz, ţara se află într-o situaţie similară cu cea din Coaliţia de Voinţă.

„Suntem în pregătirea unei intervenţii care se va întâmpla în momentul în care nu va mai exista război în zona respectivă”, a declarat Nicuşor Dan.

