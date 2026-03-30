Războiul din Orientul Mijlociu intră în a 31-a zi fără semne de detensionare. Duminică seara, armata israeliană a afirmat că lovește ținte ale „regimului terorist iranian” în întreaga zonă a Teheranului, în timp ce întreruperi de curent au afectat mai multe zone din capitala iraniană. Riscul unei escaladări regionale rămâne ridicat, după ce premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, a anunțat extinderea invaziei în sudul Libanului. Totodată, rămân active eforturile diplomatice, iar Pakistanul anunță posibile discuții între Iran și SUA în zilele următoare.

Trump susține că armata SUA au „distrus” ținte de mare importanță în întreagul Iran

ACTUALIZARE 06:30 Președintele SUA a comentat războiul împotriva Iranului pe platforma sa de socializare, Truth Social.

„O zi importantă în Iran. Multe ținte căutate de mult timp au fost eliminate și distruse de MAREA NOASTRĂ ARMATĂ, cea mai bună și mai letală din lume”, a scris Trump într-o scurtă postare.

Anterior, el a declarat reporterilor aflați la bordul Air Force One că SUA negociază cu Iranul „direct și indirect” și că negocierile decurg „extrem de bine”.

El a mai spus că este „destul de sigur” de încheierea unui acord cu Iranul, dar a menționat că există posibilitatea ca acest lucru să nu se întâmple. Totuși, SUA au realizat o „schimbare de regim” în Iran, a adăugat el.

Într-un interviu separat acordat Financial Times, el a declarat că dorește să preia petrolul Iranului și a afirmat că SUA ar putea captura centrul de export iranian de pe Insula Kharg.

Israelul anunță o serie de atacuri asupra Teheranului

ACTUALIZARE 06:00 Armata israeliană afirmă că „atacă în prezent infrastructura” guvernului iranian, „pe întreg teritoriul Teheranului”.

Știrea inițială

Duminică, loviturile aeriene reciproce dintre Israel și Iran au continuat, vizând infrastructură militară și industrială. Seara, explozii și întreruperi de curent au fost raportate în zone din Teheran și provincia Alborz, în urma unor atacuri asupra infrastructurii energetice.

Conflictul s-a extins și în statele din Golf. Kuweitul a anunțat militari răniți într-un atac cu rachete iranian, iar Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Bahrain au raportat interceptarea unor drone și rachete. În paralel, Iranul a revendicat lovituri asupra unor obiective industriale strategice din regiune.

Tensiunile au crescut și după ce rebelii Houthi din Yemen, aliați ai Teheranului, au lansat noi atacuri asupra Israelului, marcând implicarea directă în conflict.

Statele Unite își consolidează prezența în Orientul Mijlociu, iar Pentagonul se pregătește pentru posibile operațiuni terestre în Iran care ar putea dura mai multe săptămâni, potrivit unor oficiali americani citați de Washington Post. Planurile nu vizează o invazie pe scară largă, ci ar putea include raiduri ale forțelor speciale și ale infanteriei, în timp ce decizia finală depinde de președintele Donald Trump.

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că forțele iraniene „așteaptă sosirea trupelor americane la sol pentru a le da foc și a-i pedepsi pentru totdeauna pe partenerii lor regionali”.

În același timp, Israelul a anunțat extinderea operațiunilor din sudul Libanului, premierul Benjamin Netanyahu declarând că vrea să schimbe „fundamental” situația de securitate de la granița de nord.

Pe fondul escaladării, continuă și eforturile diplomatice. Ministrul de externe al Pakistanului, Ishaq Dar, a declarat că discuțiile dintre Iran și Statele Unite ar urma să fie găzduite în Pakistan în „zilele următoare”, fără a preciza dacă vor fi directe sau indirecte. SUA și Iranul nu au confirmat deocamdată informația.

Editor : C.S. | M.C