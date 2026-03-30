Temeri la Bruxelles privind o penurie energetică: Recomandări pentru europeni să reducă consumul de petrol și gaze

Comisia Europeană solicită statelor membre să ia în considerare reducerea consumului de petrol și gaze, în special în sectorul transporturilor, în vederea pregătirii pentru o „întrerupere prelungită” a aprovizionării cu energie cauzată de războiul din Iran, scrie Politico, care citează o scrisoare a responsabilului UE cu energia, Dan Jørgensen, trimisă miniștrilor din domeniu ai țăriulor membre. Solicitarea lui reflectă temerile că conflictul din Golful Persic evoluează de la o problemă de prețuri la o criză totală a aprovizionării cu energie, cu implicații grave pentru economia globală.

În scrisoarea adresată miniștrilor naționali ai energiei, Jørgensen a afirmat că guvernele naționale ar trebui să ia în considerare „măsuri voluntare de reducere a cererii... cu o atenție specială acordată sectorului transporturilor”.

Acest lucru ar putea însemna că guvernele vor cere cetățenilor să conducă sau să zboare mai puțin pentru a economisi combustibil pentru scopuri mai esențiale, așa cum se întâmplă deja în unele țări asiatice.

Miniștrii europeni ai energiei vor ține marți o reuniune de urgență pentru a discuta despre modul de abordare a crizei energetice.

În scrisoarea sa, Jørgensen a afirmat că sectorul transporturilor din Europa se confruntă cu creșterea costurilor și cu penuria de aprovizionare din cauza dependenței puternice a industriei de Golful Persic, de care UE depindea pentru peste 40% din importurile sale de combustibil pentru avioane și motorină.

El a adăugat că deficitul crescând este agravat de „disponibilitatea limitată a furnizorilor alternativi și a capacității de rafinare pentru produse specifice în cadrul UE”.

„Statele membre ar trebui să se abțină de la luarea de măsuri care ar putea crește consumul de combustibil, limita libera circulație a produselor petroliere sau descuraja producția rafinăriilor din UE”, a spus Jørgensen. El a adăugat că țările ar trebui să ia în considerare impactul transfrontalier al măsurilor naționale pentru a păstra „coerența la nivelul UE”.

Deocamdată, țările europene nu au recurs încă la măsuri de reducere a cererii, care au constituit un element esențial al crizelor petroliere din anii 1970, când guvernele au impus raționalizarea benzinei și duminicile „fără mașini”. Agenția Internațională pentru Energie a elaborat deja o listă de propuneri pentru reducerea cererii în această perioadă, inclusiv încurajarea muncii de acasă și reducerea limitelor de viteză pe autostrăzi.

Scrisoarea vine pe fondul scăderii încrederii că războiul din Iran se va termina rapid, ceea ce face ca penuria pe termen lung să fie mai probabilă. Țările UE ar trebui să se „pregătească din timp în anticiparea unei întreruperi potențial prelungite”, a spus Jørgensen.

Înaltul oficial din domeniul energiei a recomandat, de asemenea, ca țările să intensifice monitorizarea și schimbul de informații, să „amâne întreținerea neesențială a rafinăriilor” și să ia în considerare creșterea adoptării biocombustibililor pentru a înlocui produsele din combustibili fosili.

