Israelul instituie pedeapsa cu moartea pentru palestinienii vinovați de atacuri teroriste sau uciderea israelienilor

This picture shows a general view of a plenum session and vote on the state budget at the Knesset
Knesset - Parlamentul israelian. Foto: Profimedia

Parlamentul israelian a adoptat luni seară o lege criticată care instituie „pedeapsa cu moartea pentru terorişti”, un text care ar urma să se aplice doar în cazul palestinienilor găsiţi vinovaţi de atacuri sau atentate anti-israeliene, relatează AFP. Această propunere de lege depusă de extrema dreaptă a fost adoptată în a treia lectură cu 62 de voturi pentru şi 48 împotrivă. Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a votat în favoarea legii.

Un ONG pentru apărarea drepturilor omului a anunţat luni seară că a depus un recurs în faţa Curţii supreme din Israel pentru a contesta legea, la câteva minute după adoptarea sa de către Knesset, notează Agerpres.

Această lege este „neconstituţională, discriminatorie prin natură şi, pentru palestinienii din Cisiordania, adoptată fără bază juridică”, a scris Asociaţia pentru drepturile civile în Israel (ACRI) într-un comunicat în care detaliază motivele sesizării.

Cadrul general al legii prevede că orice persoană care „cauzează intenţionat moartea alteia în scopul de a aduce atingere unui cetăţean sau rezident israelian, cu intenţia de a pune capăt existenţei Statului Israel, va fi condamnată la moarte sau la pedeapsa cu închisoarea pe viaţă”.

Însă, pentru palestinienii din Cisiordania, textul prevede că pedeapsa cu moartea este sancţiunea implicită dacă omuciderea este calificată drept act de terorism de către justiţia militară israeliană.

Israelul ocupă Cisiordania începând din 1967. În acest teritoriu, palestinienii care comit infracţiuni sunt judecaţi de tribunale militare israeliene, în timp ce coloniştii israelieni sunt judecaţi de tribunale civile.

În orice caz, pedeapsa cu moartea ar fi aplicabilă în termen de 90 de zile după condamnarea definitivă, cu o posibilă amânare mergând până la 180 de zile.

În februarie, Amnesty International le-a solicitat deputaţilor israelieni să respingă textul, estimând că el „le-ar permite tribunalelor israeliene să extindă recurgerea la pedeapsa cu moartea cu o aplicare discriminatorie faţă de palestinieni”.

Pedeapsa cu moartea există în Israel, dar nu a fost aplicată decât cu două ocazii: în 1948, la scurt timp după crearea statului Israel, contra unui căpitan din armată acuzat de înaltă trădare, şi în 1962, atunci când criminalul nazist Adolf Eichmann a fost spânzurat.

Lovitură de teatru: Casa Albă a făcut anunțul despre Iran!
Digi Sport
Lovitură de teatru: Casa Albă a făcut anunțul despre Iran!
Descarcă aplicația Digi Sport
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii vor avea parte de noroc până la finalul lunii aprilie 2026. Urmează cea mai bună perioadă din an...
Cancan
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătrânească cu doar 9.999 de euro. Terenul are 1100 de...
Fanatik.ro
„O să mori! Nu mai sta pe bancă!”. Toți doctorii i-au spus lui Mircea Lucescu înainte de Turcia – Romania să...
editiadedimineata.ro
Letonia acuză Rusia de desfășurarea unei campanii de dezinformare împotriva statelor baltice
Fanatik.ro
Ce o motivează pe Simona Halep după retragerea din tenis. Mesajul pe care l-a transmis fanilor
Adevărul
Autoritățile iraniene au închis un lanț de cafenele din cauza paharelor de carton considerate ofensatoare la...
Playtech
Cât plăteşti în plus la un credit imobiliar: cât te costă, de fapt, apartamentul cumpărat în rate
Digi FM
O femeie s-a prezentat la spital cu dureri de spate, iar doctorii i-au sugerat eutanasierea: „Nu voiam să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 20 de ani, a dat marea lovitură, dar părinții au lăsat-o fără cuvinte: au jignit-o crunt și au renegat-o...
Pro FM
Alexandra Căpitănescu, optimistă înainte de Eurovision 2026: "România merită, după foarte mulţi ani, un...
Film Now
Primul blockbuster real al anului 2026. Încasări de peste 300 de milioane de dolari în doar două săptămâni
Adevarul
Avertismentul oncologilor privind gătitul la air fryer: o greșeala frecventă ar putea crește riscul de cancer
Newsweek
Bolojan începe revoluția sistemului de pensii. Ce categorii de români sunt afectate? Cine pierde 2.400 lei?
Digi FM
I-au căzut fațetele dentare pe scenă, în timpul unui concurs de Miss. Reacția aplaudată a concurentei și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se întâmplă cu tensiunea ta arterială când mănânci banane. Explicațiile cardiologilor
Digi Animal World
Baoala „invizibilă” care poate ucide câinii în câteva ore. Veterinarii trag un semnal de alarmă
Film Now
Fiul ilegitim al lui Arnold, campion la culturism. Tatăl lui celebru l-a antrenat, după ce mulți ani n-au...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”