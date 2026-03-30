Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, luni seară, că atacurile dintre partidele din Coaliţie nu sunt o noutate, aşa că „ne-au dat ocazia să ne obişnuim cu asta”. Şeful statului apreciază că, pe plan administrativ, lucrurile funcţionează, fiind luate decizii pentru guvernarea ţării. Perspectiva unui guvern minoritar nu crede însă că este cea mai fericită, în contextul actual.

„Partidele se atacă public de multă vreme, deci ne-au dat posibilitatea să ne obişnuim cu situaţia asta. Pe de altă parte, când e vorba să ia nişte măsuri, cum este chestiunea cu acciza la combustibil, vedem că ele cooperează, combinaţie de administrativ cu joc politic; pe partea administrativă, funcţionează”, a declarat, luni seară, preşedintele Nicuşor Dan.

El a comentat şi scenariul unui guvern minoritar:

„Nu cred că e o soluţie fericită pentru momentele pe care le trăim (…) Faptul că fiecare din partidele care formează azi coaliţia spun că vor să guverneze şi fiecare are nişte condiţii pentru ca asta să se întâmple ne duce către ideea că ele vor ajunge să se înţeleagă într-o formă sau alta. Nu cred că e potrivit un guvern minoritar”.

Întrebat dacă îl mai doreşte premier pe Ilie Bolojan, Nicuşor Dan a afirmat că atribuţiile trebuie împărţite în această situaţi.

„Preşedintele numeşte, Parlamentul susţine Guvernul pe toată perioada desfăşurării exerciţiului”, a declarat el.

Şeful statului a precizat că a vorbit cu fiecare dintre liderii coaliţiei în ultimele câteva zile, aşa cum o face frecvent.

