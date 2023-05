Cum se apără tânăra din AUR care a încercat să intre cu gloanțe în Parlament: „Sunt doar bucăți de metal”

Ariadna Cîrligeanu, șefa organizației de tineret a partidului AUR, care a încercat să intre cu gloanțe în Parlament, a explicat miercuri, în cadrul unei conferințe de presă, că obiectele sunt de colecție și sunt inofensive, precizând că le-a primit cadou cu două zile în urmă, cu ocazia aniversării sale.

„Nu erau cartușe active (...) nu era nici muniție, nici obiecte periculoase. Nu am intrat prin efracție, nu am eludat niciun filtru de control. Nu am avut aceste obiecte ascunse, nici nu aveam de ce. Dpdv legal acele obiecte sunt doar bucăți de metal care nu intră sub incidența niciunei legi”, a declarat Ariadna Cîrligeanu.

Întrebată dacă a fost vreodată în poligon, Ariadna Cîrligeanu a răspuns că nu. „Am văzut diferite articole, nu am menționat că am fost vreodată în vreun poligon. Eu obiectele respective le-am primit cadou, ziua mea a fost cu două zile în urmă”, a spus ea. „Nu vreau să ofer nume. Nu sunt o persoană care face rău. O să facem cercetări”, a spus tânăra despre cel care i-a dăruit gloanțele, adaugă șefa de tineret a partidului AUR.

„Obiectele respective erau de colectie, nu era muniție, nu prezentau pericol. (...) Rămâne să vă întreb cine a răspândit această știre și cine și-a permis să răspândească informații care îmi denigrează imaginea, într-o situație care n-a existat”, mai spune Ariadna Cîrligeanu.

Reprezentanta AUR spune că gloanțele sunt verificate și e sigură că „o să se dovedească în urma expertizei, cum s-a putut observa și din acele fotografii, că nu erau gloanțe active, muniție, erau niște resturi”. „Au dus obiectele la expertiză, nu am primit încă nicio citație, dar cu toții știm cum se va finaliza această anchetă penală. Nu este nicio faptă penală, acele materiale nu sunt muniție, erau inofensive, erau goale, doar că pur și simplu cei de la SPP au considerat ca trebuie să fie verificate”, a mai spus Ariadna Cîrligeanu.

Anterior, deputatul AUR Dan Tanasă a spus că erau suveniruri obiectele găsite asupra colaboratoarei AUR care a fost oprită la intrarea în Parlament, acuzând presa că inflamează „în mod artificial „non-subiecte. „E o minciună. Trebuie să vedeţi mai întâi care este definiţia noţiunii de gloanţe. Nu, nu sunt gloanţe. Trebuie să vedem ce înseamnă glonţ, ce îndeamnă obiect de fier. N-am vorbit cu dumneaei. Trebuie să vedem exact care este definiţia glonţului şi care este definiţia unui obiect de metal. De aici, să facem afirmaţii că sunt mitraliere, că sunt... O fi venit, o fi avut... Este un obiect care este des întâlnit, un suvenir, un... (...) Sunt de acord că nu avea ce să caute cu chestiile alea după ea, dar de aici şi până la a spune că alea erau gloanţe şi chestiuni de natură penală, astea deja sunt pur şi simplu manipulări şi fabulaţii. Nu există niciun element penal în chestiunea asta”, a declarat Tanasă, la Parlament.

Ariadna Cîrligeanu, în prezent lidera organizației de tineret a partidului AUR, este o apropiată a lui George Simion, o tânără care e în prima linie la mitingurile partidului, potrivit informațiilor obținute de Digi24. Ea face parte din galeria echipei CSA Steaua, potrivit informațiilor obținute de Digi24.

Ariadna Cîrligeanu are 22 de ani și în postări de pe Facebook sau articole de presă apare ca fiind președintele filialei AUR din Botoșani, președintele Organizației de Tineret din partid și președintele Platformei Unioniste Acțiunea 2012 din care a făcut parte încă de la înființare.

Editor : C.L.B.