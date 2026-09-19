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Video Băsescu explică de ce „e foarte posibilă” o guvernare PSD-AUR: „Mulți lideri, mințind, folosesc spaima de străinătate”

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Traian Băsescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Traian Băsescu susține că o guvernare PSD-aur este foarte posibilă. Fostul președinte al României justifică acest scenariu prin faptul că cele două partide ar împărți același bazin electoral. De asemenea, fostul șef de stat i-a acuzat pe unii lideri politici că se folosesc de mesaje bazate pe frica de străinătate pentru a câștiga astfel capital politic.

„N-aș spune inevitabilă, dar este foarte posibilă. Este foarte posibilă, pentru că cele două partide au același bazin electoral, în care se regăsește și bazinul României Mari, care-i apropiat și de unii, și de alții. Deci ele funcționează pe principiul vaselor comunicante. Când electoratul lor este supărat pe PSD, se duce la AUR. Când se va supăra pe AUR, va veni înapoi la PSD. Deci aici suntem.

Este tronsonul electoral care, în total, reprezintă ceea ce înseamnă la noi, n-aș folosi un cuvânt greu, să spunem, opțiunea naționalistă. Marea majoritate, sunt convins, nu sunt anti-UE, nu sunt anti-NATO, însă vor o Românie în care noi să hotărâm tot. Trebuie să se uite în Constituție și în tratat, să vadă că, în momentul în care am votat să intrăm în Uniunea Europeană, am cedat o bună parte din suveranitate”, a declarat Traian Băsescu, în cadrul emisiunii „În fața ta”, în momentul în care a fost întrebat dacă împărtășește o teamă legată de o guvernare AUR-PSD.

Fostul președinte a criticat unii liderii politici care, în opinia sa, exploatează nemulțumirile alegătorilor prin mesaje care alimentează teama față de străinătate și le folosesc pentru a câștiga capital politic.

„Acesta este costul de a fi în Uniunea Europeană. Deci sunt oameni cărora nu li s-a explicat ce înseamnă apartenența la o structură de tipul Uniunii Europene, apartenență care se va complica teribil în anii următori. Și nu-i suspectez de rea-credință. Sunt însă mulți dintre liderii lor care îi folosesc pentru a parveni politic, utilizând minciuna, spaima de străinătate: «Străinii ne vor numai răul. Noi suntem buni, dar ei sunt răi și ne fură tot.» Ca și cum autostrăzile le-am fi făcut din banii noștri. Nu le-am făcut din banii acestor străini, care cotizează lunar în statele lor, pentru ca o parte din bani să ajungă în România, să-și facă autostrăzi, termocentrale, căi ferate și așa mai departe?, a punctat Traian Băsescu.

Editor : Andreea Rubica

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