Cutremur în România, joi dimineața Data publicării: 21.08.2025 11:15 Un nou cutremur a avut loc în România. Foto: Profimedia Un cutremur s-a produs joi, la ora 11:02, în zona seismică Vrancea, anunță Institutul pentru Fizica Pământului. Seismul a avut magnitudinea 3.2 și s-a produs la adâncimea de 140.0 km.„Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 48km V de Focșani, 51km N de Buzău, 70km SE de Sfântu-Gheorghe, 77km E de Brașov, 82km NE de Ploiești", potrivit INCDFP. Editor : M.B. Etichete: cutremur vrancea zona seismica indcfp