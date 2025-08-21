Live TV

Cutremur în România, joi dimineața

Data publicării:
mana care se sprijina pe o hartie cu masuratori de seismograf
Un nou cutremur a avut loc în România. Foto: Profimedia

Un cutremur s-a produs joi, la ora 11:02, în zona seismică Vrancea, anunță Institutul pentru Fizica Pământului.

Seismul a avut magnitudinea 3.2 și s-a produs la adâncimea de 140.0 km.

„Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 48km V de Focșani, 51km N de Buzău, 70km SE de Sfântu-Gheorghe, 77km E de Brașov, 82km NE de Ploiești”, potrivit INCDFP.

Editor : M.B.

