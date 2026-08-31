Cutremur în România, luni dimineața

Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe Richter s-a înregistrat, luni dimineaţa, la ora 07:12, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, a anunţat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 98 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 30 km sud de Focşani, 67 km sud de Braşov, 79 km est de Sfântu-Gheorghe, 85 km sud de Bârlad şi 90 km sud de Bacău şi 93 km est de Braşov.

De la începutul lunii august, în România au avut loc opt cutremure, cu magnitudini cuprinse între 3 şi 4,5 pe Richter.

Editor : C.S.