Live TV

Cutremur în România, luni dimineața

Data publicării:
seismograf care inregistreaza un cutremur
Foto: GettyImages
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un cutremur cu magnitudinea 3,4 pe Richter s-a înregistrat, luni dimineaţa, la ora 07:12, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, a anunţat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la adâncimea de 98 kilometri, în apropierea următoarelor oraşe: 30 km sud de Focşani, 67 km sud de Braşov, 79 km est de Sfântu-Gheorghe, 85 km sud de Bârlad şi 90 km sud de Bacău şi 93 km est de Braşov.

De la începutul lunii august, în România au avut loc opt cutremure, cu magnitudini cuprinse între 3 şi 4,5 pe Richter. 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
MCZoPTQ0MCZoYXNoPTI4N2YwMTUxODFlYzE3ODcyMjU5NTllNDQyMzZlZTQy.thumb
1
Pe cine ar vota bucureștenii dacă ar fi alegeri. Partidul clasat pe primul loc ar obține...
Donald Trump
2
Trump pune presiune pe Londra: SUA amenință cu retragerea sprijinului pentru Insulele...
explozie nucleara profimedia-0148308083
3
Rusia spune care e singura situație în care ar folosi arme nucleare împotriva...
Donald Trump
4
În timp ce președinția lui se clatină, Donald Trump este mai periculos ca niciodată. Pe...
De la ce valori devine periculoasă tensiunea arterială. Foto Getty Images
5
De la ce valori devine periculoasă tensiunea arterială. Alimentele recomandate de...
Ana-Maria Brânză s-a recăsătorit, la doi ani și jumătate de la divorț
Digi Sport
Ana-Maria Brânză s-a recăsătorit, la doi ani și jumătate de la divorț
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Gândaci-cyborg
Ce sunt gândacii-cyborg și cum ar putea fi folosiți în cazul unor dezastre. „Ar putea face diferenţa dintre viaţă şi moarte”
Devastation in La Guaira's coastal neighborhoods after Venezuela earthquakes
Cum se explică numărul mare de cutremure devastatoare care au avut loc în acest an. „Pare a fi un tipar”
Cutremur Nepal - Guliver GettyImages 2
Dezastru la granița dintre Nepal și China. Viitură devastatoare: 160 de morți și sute de dispăruți, dintre care 484 de turiști
seismograf cutremur
Cutremur de magnitudine 4,4, în zona seismică Vrancea, marţi dimineaţă
M5.9 Earthquake Hits Tokyo, Surrounding Areas
Cutremur de magnitudine 5,9 lângă Tokyo: cel puțin 37 de oameni au fost răniți
Recomandările redacţiei
grafic deficit bugetar economie
Execuţia bugetară la şapte luni: deficitul a scăzut cu 28,36 miliarde...
Examen pentru admiterea la liceu 2027. Foto Getty Images
Ministrul Educației, noi precizări despre concursul separat de...
Romanian Minister of Defense, Press Conference, Bucharest, Romania - 05 Feb 2026
Radu Miruţă: Nu cred că există vreo intenţie ca Rusia să atace vreo...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Lavrov: Acţiunile NATO în zona arctică sunt o ameninţare directă...
Ultimele știri
Polonia se alătură exercițiilor militare americane de luptă cu drone, bazate pe lecțiile învățate pe câmpul de luptă din Ucraina
Un subofiţer al ISU Neamț, în vârstă de 24 de ani, şi-a ucis iubita, apoi s-a sinucis
Tratament modern pentru o afecțiune frecventă a prostatei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii pot da lovitura la bani în septembrie 2026. Pentru ele începe o perioadă cu oportunități financiare
Cancan
Calcul complet. Ce pensie primești în România, dacă ai lucrat part-time (4 ore pe zi)?
Fanatik.ro
Marcel Pușcaș, editorial dur după FCSB – UTA 1-3. Banii și lehamitea de fotbal
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu atacanții Universității Craiova! Rodion Cămătaru: „Modești. I-a mai citit lumea”
Adevărul
„Nu se mai întorc cu adevărat acasă. Acea lume a dispărut”. Tinerii germani care au în grijă moștenirea...
Playtech
Ai voie să tai copacul din propria curte? Când îți trebuie aprobare și ce amenzi poți risca în 2026
Digi FM
Ce a pățit un britanic în prima zi în București. A vrut să plătească biletul în autobuz și s-a trezit cu 80...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Djokovic, OUT din primul tur la US Open. Imagini greu de privit: sârbul a început să plângă în timpul meciului
Pro FM
Iubita lui CRBL, despre cum a acceptat mama ei relația cu solistul cu 23 de ani mai mare: "Evident că nu a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Gestul cu care Jason Momoa a surprins pe toată lumea. S-a așezat pe jos ca să o fotografieze pe senzuala...
Adevarul
Situația în care șoferii sunt obligați să oprească, chiar dacă pietonii nu sunt pe trecere. Amenda depășește...
Newsweek
Veste bună pentru pensionari. Cine le va mări pensiile cu 7% și când? Ce bani se vor primi în plus?
Digi FM
Liviu Vârciu, surpriză neplăcută în vacanța all inclusive din Bulgaria: "Să știți de la ce mi-e rău". A...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce se poate întâmpla dacă folosești produse de înfrumusețare expirate. Lucrurile la care să fii atent, pe...
Digi Animal World
Ce a pățit un bărbat care aștepta la semafor pe un scuter? Imagini virale cu un câine care l-a „luat” prin...
Film Now
Acasă este, înainte de toate, mama a trei copii: regulile din familia Juliei Roberts și tradiția pe care o...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja