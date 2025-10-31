De la 1 noiembrie crește prețul la energie electrică și energie termică. Cum vor arăta facturile

Începând de sâmbătă, 1 noiembrie, românii vor plăti mai mult atât pentru energia electrică, cât și pentru energia termică, arată o analiză a Asociației Energia Inteligentă. Dumitru Chisăliță a anunțat că majorarea se datorează creșterii contribuției pentru congenerarea de înaltă eficiență, o taxă introdusă în 2011, plătită de toți consumatorii de energie electrică.

„Creșterea prețului la energie electrică nu este una semnsificativă din punct de vedere economic, dar ridică o problemă de echitate. De ce un consumator dintr-un sat din Munții Apuseni, fără venituri, ar trebui să contribuie la plata energiei termice a unui locuitor dintr-un oraș cu salarii de mii de euro?”, a transmis Chisăliță.

Ce înseamnă „taxa” de congenerare de înaltă eficiență

Taxa de cogenerare este o contribuție aplicată fiecărui kilowatt-oră de energie electrică consumată, menită să finanțeze producătorii care generează simultan energie electrică și termică, așa-numita cogenerare.

Scopul inițial al acestei contribuții era dezvoltarea de centrale moderne, cu randamente de 75–80%, capabile să reducă de 2,5 ori costurile cu combustibilul, comparativ cu vechile CET-uri, care funcționau cu o eficiență de doar 30%.

Introducerea acestei contribuții a fost prevăzută prin Hotărârea de Guvern nr. 1215/2009 și Ordinul ANRE nr. 107/2011, în aplicarea Directivei Europene 2004/8/CE privind eficiența energetică.

În practică, însă, banii colectați nu au dus la construcția de centrale noi, ci au fost folosiți în mare parte pentru a subvenționa sistemele de termoficare din 10–15 orașe mari ale României.

Taxa de cogenerare crește cu 62% din noiembrie 2025

Schema de sprijin pentru cogenerare, inițial valabilă între 2011 și 2023, a fost prelungită până în 2033. Valoarea contribuției va crește de la 0,0084 lei/kWh la 0,0136 lei/kWh, adică o majorare de 62%.

Evoluția taxei de congenerare (lei/kWh):

În 2011, valoare era de 0,0185 lei/kWh.

Între 2013 și 2014, valoarea taxei a urcat la 0,0189 lei/kWh.

În 2016-2017, taxa scăzut la 0,0181 lei/kWh.

Între 2018-2019, valoarea taxei era de 0,0103 lei/kWh.

Valoarea contribuției pentru congenerarea de înaltă eficiență a scăzut la 0,0080 lei/kWh, în 2020 și 2021.

În 2022, valoarea a urcat la 0,219 lei/kWh.

În 2023, valoarea contribuției a scăzut la 0,0092 lei, urmând ca în 2024 să scadă la 0,0084 lei/kWh.

De la 1 noiembrie 2025, valoarea contribuției va urca la 0,0136 lei/kWh.

Asta înseamnă o scumpire de aprox. 0,5% a prețului energiei eletrice pentru consumatorul final, potrivit calculelor Asociației Energia Inteligentă.

Din 2011, de la introducerea taxei și până la finalul lui 2024, s-au acumulat peste 13 miliarde de lei, bani folosiți aproape exclusiv la subvenția energiei temice în 10-15 orașe, a anunțat președintele asociației.

TVA redus la termoficare și costuri mai mari pentru populație

Tot de sâmbătă, 1 noiembrie, va intra în vigoare un TVA redus de 11% pentru energia termică livrată populației, școlilor, spitalelor și altor instituții publice, valabil până la 31 martie 2026, potrivit Legii nr.39/2023 și Codului Fiscal actualizat (art.291 alin.3 lit. n).

În Capitală, prețul facturat către populație pentru o gigacalorie va fi de 366,94 lei cu TVA, începând cu 1 noiembrie.

În iarna 2025/2026, estimarea costurilor diferă în funcție de tipul de locuință.

În București, pentru o garsonieră, costurile sunt de 330-370 de lei pe lună.

Pentru un apartament cu două camere, costul ar urca la 480-550 de lei pe lună.

Pentru un apartament cu trei camere, costul ar fi între 320 și 730 de lei pe lună, iar pentru patru camere, în București, costul lunar ar urca la 870-990 de lei.

Editor : Andreea Dobra