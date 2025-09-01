De luni creşte valoarea rovinietei pentru autoturisme. Cresc și amenzile pentru lipsa ei

Preţul rovinietei se modifică de la 1 septembrie pentru autoturisme, creşterile de preţ fiind cuprinse între un euro şi 22 de euro. De asemenea, cresc şi amenzile pentru lipsa rovinietei în cazul autoturismelor, scrie News.ro.

CNAIR informează utilizatorii reţelei de drumuri naţionale, drumuri expres şi autostrăzi, că începând de luni, 1 septembrie 2025, preţul rovinietei se modifică pentru autoturisme.

Astfel, tarifele pentru autoturisme ale rovinietei se vor modifica, după cum urmează:

- rovinieta de o zi: de la 2,5 euro la 3,5 euro;

- rovinieta de 10 zile: de la 3,3 euro la 6 euro;

- rovinieta de 30 zile: de la 5,3 euro la 9,5 euro;

- rovinieta de 60 zile: de la 8,4 euro la 15 euro;

- rovinieta de 12 luni: de la 28 de euro la 50 euro.

De asemenea, se schimbă şi cuantumul amenzii pentru lipsa rovinietei pentru autoturisme, de la 250 la 500 lei (valoarea minimă) şi de la 500 la 1.000 lei (valoarea maximă).

”În ceea ce priveşte tarifele achitate înainte de data de 1 septembrie 2025, acestea rămân valabile pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care au fost emise”, a transmis CNAIR.

CNAIR le reaminteşte conducătorilor auto că atât rovinieta, cât şi peajul (tariful de trecere pentru utilizarea podurilor dintre Feteşti şi Cernavodă) pot fi achitate astfel:

pe portalul CNAIR www.erovinieta.ro şi prin intermediul aplicaţiei eTarife (destinată telefoanelor mobile);

prin SMS, la numerele 7500 (rovinieta) si 7577 (peaj)

la punctele de lucru ale CNAIR – detalii - https://www.cnadnr.ro/sites/default/files/pagini-statice/ROVINIETA-CNAIR.pdf

la punctele de lucru ale partenerilor autorizaţi de către CNAIR – detalii - https://www.cnadnr.ro/ro/puncte-de-distributie

prin intermediul portalului www.ghiseul.ro plata putând fi efectuată exclusiv cu cardul bancar

