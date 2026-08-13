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Seară de coșmar pentru gimnastica feminină românească: Nicio calificare în finale la Campionatul European. România, locul 11

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Lotul României. Foto: Federația Română de Gimnastică
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Concursul de calificare de la Campionatul European feminin, de joi, s-a încheiat trist pentru gimnastele României, care nu au obţinut nicio calificare în finalele competiţiei găzduite de Zagreb.

Sabrina Maneca-Voinea, speranţa României la o medalie, a încheiat abia ca a treia rezervă la sol, aparatul ei favorit (locul 13 în calificări). La bârnă a fost pe locul 23.

Notele obţinute în competiţia de calificare, în care România a fost repartizată în Subdiviziunea a 5-a, sunt:

  • Sol – Daria Tănasă 12.266, Alexia Blănaru 12.366, Sabrina Maneca-Voinea 12.966, Maria Ceplinschi 12.733;
  • Sărituri - Daria Tănasă 12.800, Alexia Blănaru 13.400, Sabrina Maneca-Voinea 12.766, Maria Ceplinschi 12.966;
  • Paralele - Ariana Cotu 12.733, Alexia Blănaru 11.566, Daria Tănasă 11.000, Maria Ceplinschi 9.700;
  • Bârnă - Alexia Blănaru 13.033, Daria Tănasă 12.566, Sabrina Maneca-Voinea 13.000, Maria Ceplinschi 11.433.

Echipa României, cu un total de 151.129 puncte, a fost pe locul 11.

Calificările de joi au stabilit şi medaliatele la individual-compus, iar pe podium au urcat rusoaicele (sub steag neutru) Angelina Melnikova (55.932) şi Anna Kalmykova (54.632), bronzul revenind Elenei Colas (Franţa, 13.266).

Cea mai bună clasare la individual-compus pentru România a fost a Alexiei Blănaru, locul 21, cu 50.365 puncte.

Şi finalistele pe echipe au fost decise după concursul de calificare. Duminică, în finala pe echipe, vor evolua Rusia (sub steag neutru, 164.797), Italia (160.391), Marea Britanie (160.795), Germania (158.963), Franţa (158.897), Olanda (158.697), Spania (157.894), Belgia (152.665).

Concursul similar de calificare al junioarelor va avea loc vineri, cu România în subdiviziunea 2.

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Editor : Liviu Cojan

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