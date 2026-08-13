Pîslaru, atac dur la Grindeanu: „Sabotează toate măsurile Guvernului, miliardele din PNRR și dezvoltarea României”

Ministrul interimar al Proiectelor și Fondurilor Europene Dragoș Pîslaru i-a răspuns liderului PSD Sorin Grindeanu, după declarațiile acestuia privind criza energetică și politica Green Deal. Pîslaru îl acuză pe liderul social-democrat că „sabotează” măsurile Guvernului, miliardele din PNRR și consolidarea apărării prin programul SAFE și susține că actuala criză energetică este rezultatul unor decizii amânate de guvernele precedente.

Într-o postare pe Facebook, Dragoș Pîslaru afirmă că Sorin Grindeanu este nemulțumit că nu reușește să îl înlăture pe premierul Ilie Bolojan și că românii îl susțin pe șeful Guvernului.

„Încă-președintele-PSD domnul Sorin Grindeanu e foarte supărat că e incapabil să-l dea jos pe Bolojan și că oamenii cinstiți din țara asta sunt de partea premierului”, a scris Pîslaru.

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Ministrul susține că, de trei luni, liderul PSD ar încerca să blocheze măsurile luate de Guvern.

„Atât de supărat e domnul Grindeanu încât tot ce face de trei luni este să saboteze toate măsurile Guvernului, să saboteze miliardele din PNRR, să saboteze consolidarea apărării țării prin SAFE și, în definitiv, să saboteze dezvoltarea României”, afirmă Pîslaru.

Reacția ministrului vine după ce Sorin Grindeanu a criticat politica energetică a Guvernului și a susținut că România trebuie să ia în calcul repornirea unor grupuri pe cărbune pentru a evita riscul unor probleme în alimentarea cu energie.

Liderul PSD a spus că România ar trebui să analizeze pierderile de fonduri europene în cazul repornirii centralelor pe cărbune și a criticat abordarea pe care o atribuie ministrului Pîslaru.

„PSD este dispus, în primul rând să vadă care sunt necesitățile românilor. Ducând la extrem acest exemplu, nu vreau să rămân cu lumina stinsă în România fiindcă vrea Pîslaru să avem Green Deal cu orice risc. Ca să fie clar, mai important pentru români e să aibă toate aceste lucruri decât cerințele lui Pîslaru”, a declarat Grindeanu.

Pîslaru: „Această criză energetică nu e vina lui Bolojan”

Dragoș Pîslaru respinge acuzațiile și susține că actuala criză energetică nu este provocată de actualul Guvern, ci de faptul că în trecut nu au fost făcute investițiile necesare.

„În conferința sa zilnică de presă, minte și dezinformează și îi impută acestui guvern măsuri care trebuiau luate de zeci de ani de zile pentru securitatea energetică a României”, afirmă ministrul.

„Domnule Grindeanu, această criză energetică nu e vina lui Bolojan, deși Bolojan și guvernul iau toate măsurile care se impun pentru a o depăși”, a adăugat Pîslaru.

Acesta susține că România nu a investit suficient, în anii anteriori, în capacități de stocare, centrale pe gaze și măsuri pentru asigurarea alimentării cu apă necesare funcționării centralei de la Cernavodă.

„Această criză se datorează faptului cu dumneavoastră și PSD nu ați realizat la timp investițiile în stocare de energie, în centrale pe gaze, în măsurile de prevenire pentru alimentara cu apă de la Cernavodă”, a scris ministrul.

Acuzații privind PNRR și centralele pe cărbune

Pîslaru îl acuză pe Grindeanu și de faptul că PSD ar fi afectat accesul României la fondurile din PNRR prin amendamentele depuse în contextul discuțiilor despre energia pe cărbune.

„Deși guvernul actual a notificat Comisia că nu mai închidem capacități de cărbune necesare pentru România în această perioadă, ați dat foc miliardelor din PNRR cu amendamentele populiste pe care le-ați depus”, susține ministrul.

Grindeanu afirmase anterior că România trebuie să analizeze inclusiv posibilitatea repornirii Grupului 4 de la Rovinari, în contextul crizei energetice și al opririi Reactorului 2 de la Cernavodă. El a susținut că grupul de la Rovinari „poate fi pornit dacă notifici Comisia” și că, în situații de criză, trebuie pusă o capacitate de producție în locul celei indisponibile.

Pîslaru invocă investițiile în energie și schimbările climatice

Ministrul interimar susține că autoritățile ar fi trebuit să anticipeze efectele schimbărilor climatice și să investească mai devreme în soluții alternative de producere și stocare a energiei.

„Dacă erați responsabili față de români, ați fi acționat de mult ca să preveniți situația de astăzi: ați fi conștientizat schimbările climatice și încălzirea globală, ați fi investit în capacități de stocare, în regenerabile și alte soluții alternative, ați fi dus la capăt programele de eficientizare energetică pentru gospodării etc.”, afirmă Pîslaru.

El acuză, de asemenea, PSD că nu ar fi gestionat corespunzător companiile de stat și situația minerilor.

„V-ați bătut joc de mineri țării și i-ați ținut captivi, folosindu-vă de ei ca masă de manevră, asta în timp ce șefii companiilor de stat pe care voi îi controlați să ducă în cap companiile și să îmbogățească oamenii partidului din teritoriu”, a scris ministrul.

Pîslaru își încheie mesajul cu un atac direct la adresa liderului PSD, acuzându-l de demagogie și de fuga de responsabilitate.

„Românii s-au săturat până peste cap de demagogia dumneavoastră, de fuga constantă de responsabilitate, de scuzele pe care le nu știți cum să le mai inventați în conferințele de presă și în emisiunile plătite de partid”, susține acesta.

„Și în timp ce dați foc la țară, vă erijați cu nonșalanță în salvatorii nației”, a continuat ministrul.

Pîslaru a încheiat mesajul reluând metafora folosită de Sorin Grindeanu în declarațiile sale despre riscul ca România să rămână fără energie.

„S-a aprins lumina, domnule Grindeanu, și chiar dacă licăre mai slab în această perioadă, românii o vor aprinde tot mai tare. Pentru că ne-am săturat cu toții de întuneric, de minciună și de hoție”, a transmis Dragoș Pîslaru.

Editor : Ana Petrescu