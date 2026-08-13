Radu Miruță: După explozia dronei din Portul Constanţa, comunicarea cu oficialii ucraineni se face „aproape în timp real”

Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruţă, a declarat că după incidentul din Portul Constanţa, unde o dronă ucraineană a explodat, în luna iunie, comunicarea dintre oficialii români şi cei ucraineni pe zona militară a devenit „mai rapidă” şi se desfăşoară „aproape în timp real”.

„După evenimentul de la Constanţa, eu pot să vă spun pe zona militară, este mai rapidă, în sensul în care am cerut un canal de comunicare direct între colegii de la Forţele Navale, care au o persoană de contact care răspunde în permanenţă şi infirmăm sau confirmăm cu ei, aproape în timp real, diverse evenimente pentru care noi avem nevoie de date”, a declarat Radu Miruţă, la B1 TV, citat de News.ro.



Ministrul interimar al Apărării a spus că autorităţile din România nu au date privind drona care a explodat la finalul săptămânii trecute în Bulgaria, radarele româneşti neînregistrând prezenţa aparatului de zbor în spaţiul aerian al României, iar autorităţile naţionale nefiind parte din ancheta oficialilor din Bulgaria.



„Am luat legătura cu omologii de la Ministerul Apărării din Ucraina pe linia Statului Major, ei au transmis că nu au o informaţie la momentul zilei de duminică, la momentul zilei în care s-a întâmplat, cum că drona aia ar fi venit din România. Nu au o astfel de confirmare. Pe radarele Ministerului Apărării, care sunt acoperitoare în zona respectivă, că e o zonă cu relief plan, nu a fost observată. Pe radarele celor de la Poliţia de Frontieră, din comunicările pe care ni le-au dat, de asemenea, pe radarele Ministerului Apărării din Bulgaria şi ale autorităţilor, nu a fost. Drona, am văzut-o şi eu, resturi de acolo, e o dronă atipică, o dronă mică. Având în vedere că nu e pe teritoriu românesc căzută, nu putem fi parte la anchetă, autorităţile din Bulgaria fac ancheta respectivă, încearcă să-şi dea seama despre model, despre distanţa de la care putea fi lansată. E o dronă care putea fi lansată de la 10 kilometri, de la 100, de la 500, pentru că atunci încep să limitez un pic cercul posibilităţilor. Dar ancheta e coordonată exclusiv de instituţia din Bulgaria că a căzut pe teritoriul bulgaresc”, a explicat Radu Miruţă.

Editor : A.P.